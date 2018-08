ATP Los Cabos: Fabio Fognini centra la finale. Ora la sfida con Del Potro (Video)

Fabio Fognini ha raggiunto la finale nel torneo ATP 250 di Los Cabos.

Nella notte italiana il l 31enne di Arma di Taggia, numero 15 Atp e secondo favorito del seeding,ha superato per 64 62, in un’ora e 12 minuti, il britannico Cameron Norrie, numero 74 del ranking mondiale.

L’ultimo ostacolo per Fabio è rappresentato dall’argentino Juan Martin Del Potro, numero 4 del ranking mondiale e primo favorito del seeding, che nella seconda semifinale ha regolato per 63 76(6), in un’ora e 40 minuti, il bosniaco Damir Dzumhur.

ATP Los Cabos 250 | Cemento | $715.455 – Semifinali

Estadio Pegaso – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 6:00 pm)

2. Cameron Norrie vs [2] Fabio Fognini (non prima ore: 03:30)



3. [1] Juan Martin del Potro vs [3] Damir Dzumhur (non prima ore: 05:00)



Grandstand Caliente – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 7:00 pm)

1. [4] Romain Arneodo / Nicholas Monroe vs Taylor Fritz / Thanasi Kokkinakis