Challenger Segovia: Tabellone principale

(1) Stakhovsky, Sergiy vs Viola, Matteo

Quiroz, Roberto vs Boluda-Purkiss, Carlos

Heyman, Christopher vs Monteiro, Joao

Ortega-Olmedo, Roberto vs (7) Humbert, Ugo

(3) Vanni, Luca vs (WC) Davidovich Fokina, Alejandro

Gomez-Herrera, Carlos vs Baldi, Filippo

Moroni, Gian Marco vs Guez, David

Nedelko, Ivan vs (8) Griekspoor, Tallon

(6) Brands, Daniel vs Qualifico

Qualifier vs Qualifier

Brkic, Tomislav vs Setkic, Aldin

(WC) Semmler, Miguel vs (4) Arnaboldi, Andrea

(5) Griekspoor, Scott vs (WC) Artunedo Martinavarro, Andres

Neuchrist, Maximilian vs Pavic, Ante

Ilkel, Cem vs (WC) Hernando Ruano, Jorge

Qualifier vs (2) Menendez-Maceiras, Adrian