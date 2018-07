Challenger Liberec: Tabellone principale. Andrea Basso e Riccardo Bellotti ai nastri di partenza

Main Draw Challenger Liberec (Terra | e43.000)

(1) Sousa, Pedro vs Lestienne, Constant

Qualifier vs Kamke, Tobias

Tatlot, Johan vs Diez, Steven

(WC) Satral, Jan vs (7) Serdarusic, Nino

(3) Balazs, Attila vs Safranek, Vaclav

Domingues, Joao vs Molleker, Rudolf

(SE) Varillas, Juan Pablo vs Blancaneaux, Geoffrey

Oliveira, Goncalo vs (5) Clezar, Guilherme

(6) Martinez, Pedro vs Qualifier

(WC) Kellovsky, Dominik vs (PR) Bellotti, Riccardo

Bonzi, Benjamin vs (WC) Rikl, Patrik

Qualifier vs (4) Pavlasek, Adam

(8) Ignatik, Uladzimir vs Basso, Andrea

Qualifier vs (WC) Vrbensky, Michael

Zapata Miralles, Bernabe vs Munoz de la Nava, Daniel

Rosol, Lukas vs (2) Martin, Andrej