ATP Washington, Los Cabos e Kitzbühel: La situazione aggiornata MD e Qualificazioni

Washington, USA ATP 500

Date: 7/30/2018 Original Cut Off: 156 Ranking Date: 6/18/2018

3 Zverev, Alexander (GER)

8 Anderson, Kevin (RSA)

9 Goffin, David (BEL)

10 Isner, John (USA)

17 Edmund, Kyle (GBR)

18 Pouille, Lucas (FRA)

19 Berdych, Tomas (CZE)

20 Chung, Hyeon (KOR)

21 Kyrgios, Nick (AUS)

23 Shapovalov, Denis (CAN)

27 Nishikori, Kei (JPN)

32 Rublev, Andrey (RUS)

35 Tsitsipas, Stefanos (GRE)

36 Khachanov, Karen (RUS)

44 Johnson, Steve (USA)

48 Paire, Benoit (FRA)

52 Sugita, Yuichi (JPN)

55 Donaldson, Jared (USA)

59 Jaziri, Malek (TUN)

61 Chardy, Jeremy (FRA)

62 Tiafoe, Frances (USA)

64 Dolgopolov, Alexandr (UKR)

65 Zverev, Mischa (GER)

76 Donskoy, Evgeny (RUS)

77 Herbert, Pierre-Hugues (FRA)

78 De Minaur, Alex (AUS)

79 Basic, Mirza (BIH)

83 Baghdatis, Marcos (CYP)

84 Bhambri, Yuki (IND)

90 Pospisil, Vasek (CAN)

94 Youzhny, Mikhail (RUS)

96 Lacko, Lukas (SVK)

97 Thompson, Jordan (AUS)

98 Copil, Marius (ROU)

99 Berankis, Ricardas (LTU)

156 Murray, Andy (GBR)

Alternates

101 McDonald, Mackenzie (USA)

105 Ivashka, Ilya (BLR)

—-IN——–IN————

105 Duckworth, James (AUS) PR

109 Kudla, Denis (USA)

118 Granollers, Marcel (ESP)

119 Hurkacz, Hubert (POL)

121 Smyczek, Tim (USA)

123 Fratangelo, Bjorn (USA)

125 Ramanathan, Ramkumar (IND)

127 Gerasimov, Egor (BLR) PR

Washington Q, USA ATP 500

Date: 7/30/2018 Original Cut Off: 212 Ranking Date: 7/9/2018

67 Medvedev, Daniil (RUS)

84 Kudla, Denis (USA)

103 McDonald, Mackenzie (USA)

113 Smyczek, Tim (USA)

122 Hurkacz, Hubert (POL)

124 Ivashka, Ilya (BLR)

129 Fratangelo, Bjorn (USA)

140 Ramanathan, Ramkumar (IND)

147 Kubler, Jason (AUS)

151 Bachinger, Matthias (GER)

155 Jung, Jason (TPE)

169 Rubin, Noah (USA)

181 Peliwo, Filip (CAN)

195 Paul, Tommy (USA)

198 Harrison, Christian (USA)

198 Marchenko, Illya (UKR) PR

204 Bolt, Alex (AUS)

210 Young, Donald (USA)

211 Smith, John-Patrick (AUS)

212 Eubanks, Christopher (USA)

Alternates

220 Krueger, Mitchell (USA)

234 Schnur, Brayden (CAN)

244 Kozlov, Stefan (USA)

270 Millot, Vincent (FRA)

—-IN——–IN————

287 Horansky, Filip (SVK)

295 Watanuki, Yosuke (JPN)

309 Dancevic, Frank (CAN)

355 Karlovskiy, Evgeny (RUS)

362 Leshem, Edan (ISR)

365 Coppejans, Kimmer (BEL)

Los Cabos, MEX ATP 250

Date: 7/30/2018 Original Cut Off: 117 Ranking Date: 6/18/2018

4 Del Potro, Juan Martin (ARG)

13 Querrey, Sam (USA)

14 Sock, Jack (USA)

15 Fognini, Fabio

26 Mannarino, Adrian (FRA)

29 Dzumhur, Damir (BIH)

30 Krajinovic, Filip (SRB)

37 Lopez, Feliciano (ESP)

46 Muller, Gilles (LUX)

58 Harrison, Ryan (USA)

60 Ebden, Matthew (AUS)

63 Millman, John (AUS)

66 Nishioka, Yoshihito (JPN) PR

69 Fritz, Taylor (USA)

80 Norrie, Cameron (GBR)

106 Ymer, Elias (SWE)

112 Polansky, Peter (CAN)

114 Karlovic, Ivo (CRO)

117 Elias, Gastao (POR)

Alternates

118 Granollers, Marcel (ESP)

121 Smyczek, Tim (USA)

122 Halys, Quentin (FRA)

123 Fratangelo, Bjorn (USA)

—-IN——–IN————

124 Andujar, Pablo (ESP)

127 Gerasimov, Egor (BLR) PR

128 Sela, Dudi (ISR)

129 Fabbiano, Thomas

133 Mmoh, Michael (USA)

140 Stakhovsky, Sergiy (UKR)

Los Cabos Q, MEX ATP 250

Date: 7/30/2018 Original Cut Off: 307 Ranking Date: 7/9/2018

119 Mmoh, Michael (USA)

132 Halys, Quentin (FRA)

139 Arevalo, Marcelo (ESA)

163 Gunneswaran, Prajnesh (IND)

168 Klahn, Bradley (USA)

175 Safwat, Mohamed (EGY)

177 Kokkinakis, Thanasi (AUS)

184 Tomic, Bernard (AUS)

194 King, Evan (USA)

205 Escobedo, Ernesto (USA)

217 Gerasimov, Egor (BLR)

219 Galan, Daniel Elahi (COL)

232 Cid Subervi, Roberto (DOM)

307 Sarkissian, Alexander (USA)

Alternates

315 Mousley, Bradley (AUS)

326 Aragone, JC (USA)

—-IN——–IN————

327 Jankovits, Yannick (FRA)

355 Karlovskiy, Evgeny (RUS)

365 Coppejans, Kimmer (BEL)

366 Krajicek, Austin (USA)

368 Giron, Marcos (USA)

370 Marcora, Roberto

376 Gomez, Alejandro (COL) PR

379 Sell, Karue (BRA)

Kitzbühel, Austria ATP 250

Date: 7/30/2018 Original Cut Off: 81 Ranking Date: 6/18/2018

7 Thiem, Dominic (AUT)

24 Kohlschreiber, Philipp (GER)

25 Gasquet, Richard (FRA)

33 Verdasco, Fernando (ESP)

39 Ramos-Vinolas, Albert (ESP)

42 Monfils, Gael (FRA)

43 Haase, Robin (NED)

47 Sousa, Joao (POR)

49 Marterer, Maximilian (GER)

54 Simon, Gilles (FRA)

56 Lajovic, Dusan (SRB)

67 Struff, Jan-Lennard (GER)

68 Jarry, Nicolas (CHI)

70 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)

71 Delbonis, Federico (ARG)

73 Pella, Guido (ARG)

74 Carballes Baena, Roberto (ESP)

75 Cuevas, Pablo (URU)

81 Berrettini, Matteo

Alternates

85 Basilashvili, Nikoloz (GEO)

—-IN——–IN————

86 Daniel, Taro (JPN)

87 Munar, Jaume (ESP)

88 Kukushkin, Mikhail (KAZ)

89 Troicki, Viktor (SRB)

91 Djere, Laslo (SRB)

92 Albot, Radu (MDA)

93 Lorenzi, Paolo

95 Istomin, Denis (UZB)

104 Andreozzi, Guido (ARG)

125 Moutet, Corentin (FRA)

77 Kukushkin, Mikhail (KAZ)87 Daniel, Taro (JPN)89 Munar, Jaume (ESP)90 Djere, Laslo (SRB)92 Istomin, Denis (UZB)98 Albot, Radu (MDA)105 Andreozzi, Guido (ARG)106 Melzer, Gerald (AUT)111 Hanfmann, Yannick (GER)115 Klizan, Martin (SVK)117 Kovalik, Jozef (SVK)126 Zeballos, Horacio (ARG)

Alternates

130 Monteiro, Thiago (BRA)

—-IN——–IN————

134 Maden, Yannick (GER)

138 Gulbis, Ernests (LAT)

143 Ofner, Sebastian (AUT)

145 Melzer, Jurgen (AUT) PR

148 Hemery, Calvin (FRA)

153 Bagnis, Facundo (ARG)

171 Novak, Dennis (AUT)

180 Galovic, Viktor (CRO)

187 Giraldo, Santiago (COL) PR