Mikhail Youznhy si ritira. A San Pietroburgo il suo ultimo torneo nel circuito maggiore

Mikhail Youznhy dice addio al tennis giocato. È stato lo stesso tennista a russo ad annunciare il suo ritiro durante l’intervista post match del suo incontro di primo turno ad Atlanta.

“Giocherò tutta la US Open Series e poi il torneo di casa, a San Pietroburgo, sarà l’ultimo torneo della mia carriera”.

Il russo ha vinto dieci tornei in carriera in singolare ed è stato protagonista in Coppa Davis, manifestazione che ha conquistato nel 2002, conquistando il punto decisivo contro il francese Paul Henri Mathieu, e nel 2006.

E’ stato come best ranking n.8 del mondo nel 2008 e nei tornei dello Slam ha raggiungo due semifinali agli Us Open e un quarto di finale nelle altre tre prove dello Slam.