Da Padova: Sorprende Enrico Dalla Valle (con il programma di domani)

Entra nel vivo il torneo internazionale ATP Country 2001 Team, dal 21 al 29 luglio 2018 presso il Centro Sportivo 2000, con la discesa in campo delle teste di serie del torneo.

Primo grande protagonista della giornata odierna è la giovane promessa classe ’98 Enrico Dalla Valle: il ravennate 815 ATP contro la testa di serie n. 8 Ojeda Lara 199 ATP CON IL PUNTEGGIO DI 67 61 63.

A seguire Andrea Arnaboldi (testa di serie n.9 e 200 ATP) regola agilmente il tedesco Choinski per 6/2 6/0, mentre il vero colpo di scena è l’uscita del torneo da parte della testa di serie n.1 Gerald Melzer: sul punteggio di 5 a 1 in vantaggio un infortunio alla caviglia ha costretto l’austriaco n.112 delle classifiche mondiali al ritiro contro il serbo Zekic.

Avanza anche il belga Arthur De Greef (ritiro dell’argentino Facundo Arguello).

Mercoledì 25 luglio esordiranno nel tabellone principale i qualificati Walter Trusendi contro Luca Giacomini, Edoardo Eremin proprio contro la testa di serie n.2 Simone Bolelli (145 ATP, ore 19.00 sul Centrale), lo spagnolo Gimeno Traver, il cileno e testa di serie n.4 Christian Garin contro il francese Bonzi e il vincitore dell’edizione 2015 Andrej Martin contro il qualificato argentino Velotti.

Continua in Piazza Delle Erbe la manifestazione “il grande tennis Internazionale in Piazza”, il campo da minitennis allestito in centro a Padova che da la possibilità a tutti gli appassionati di provare questo magnifico sport.

SERENA WINES 1881 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [6] Daniel Gimeno-Traver vs [SE] Sergio Gutierrez-Ferrol

2. Gianluca Mager vs [LL] Juan Pablo Varillas

3. [Q] Agustin Velotti vs [3] Andrej Martin

4. [Q] Walter Trusendi vs [Q] Luca Giacomini (non prima ore: 16:30)

5. [Q] Edoardo Eremin vs [2] Simone Bolelli (non prima ore: 19:00)

6. [4/WC] Christian Garin vs [Alt] Benjamin Bonzi (non prima ore: 21:00)

CHAMPAGNE DE VILMONT – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Carlos Boluda-Purkiss vs Joao Monteiro

2. [WC] Jacopo Berrettini vs [WC] Gian Marco Moroni

3. Carlos Boluda-Purkiss / Sergio Gutierrez-Ferrol vs Daniel Munoz de la Nava / Miljan Zekic (non prima ore: 14:30)

4. [WC] Jacopo Berrettini / Enrico Dalla Valle vs [3] Tomislav Brkic / Ante Pavic (non prima ore: 16:00)

5. Cristian Rodriguez / Juan Pablo Varillas vs Franco Agamenone / Facundo Arguello (non prima ore: 17:30)