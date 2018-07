Fed Cup 2019, World Group II: tutti gli accoppiamenti del primo turno

In contemporanea al sorteggio del World Group, presso la sede londinese dell’ITF è stato estratto anche il tabellone del World Group II 2019.

L’Italia se la vedrà contro la Svizzera (le azzurre giocheranno in trasferta, come stabilito dal sorteggio) nel weekend del 9-10 febbraio 2019. L’Olanda, seconda favorita del seeding, ospiterà tra le mura amiche il Canada.

Trasferta giapponese per la Spagna di Garbine Muguruza; infine, da segnalare l’incrocio tra Lettonia e Slovacchia.

TABELLONE WORLD GROUP II

(1) Svizzera* vs Italia

Lettonia* vs Slovacchia (3)

(4) Giappone* vs Spagna

Canada vs (2) Olanda*

*Indicate con l’asterisco le squadre che giocheranno in casa