Resoconto terza giornata torneo GPS-SAN PAOLO INVEST- MEDIOLANUM DI SCHIO

Torna il sole a Schio, tornano i grandi incontri. Nella giornata di lunedì si sono disputati gli ultimi match validi per le qualificazioni del torneo, nonché 4 incontri del main draw. Ottime le prestazioni delle giocatrici italiane che, quando non costrette a scontrarsi tra loro, sono riuscite sempre a spuntarla. È il caso di Bianca Turati, qualificatasi per il main draw dopo aver dominato l’austriaca Emily Meyer col risultato di 6-0 6-2. Molto bene anche Alice Amendola che, dopo aver subito per un set la pesantezza di palla di Christina Rosca, riesce a ribaltare una partita che non sembrava volgere a suo favore: tra un recupero e l’altro, opponendo una strenua difesa condita da pallonetti calibrati al millimetro, vince 6-1 al terzo set.

Un’altra prestazione degna di nota è quella di Anastasia Piangerelli, in grado di ribaltare un primo set che la vedeva in svantaggio per 5-1; prestante e caparbia, una volta incassato il parziale col risultato di 7-5, non molla più la presa e riesce ad estromettere una pur solidissima Maria Del Rosario Vazquez (7-5 6-4 il risultato finale).

Si qualifica anche Camilla Abbate, lodevole per aver chiuso in due set un match che l’ha vista più volte in svantaggio: 3-0 è lo score iniziale a favore di Elisa Visentin; 3-0 è il punteggio iniziale del tie-break del secondo, sempre a favore della giocatrice allenata da Andrea Stoppini; non concedendo mai nulla, Abbate è riuscita a disinnescare la pesantezza di colpi di Visentin, sul finire del secondo apparsa piuttosto provata fisicamente. Alice Vicini domina Maria Aurelia Scotti( 6-1 6-2), mentre Jessica Bertoldo ha buon gioco ad approfittare dei dolori alla schiena di Veronica Napolitano (ritiratasi ad inizio secondo set). Irreprensibile la prestazione di Martina Spigarelli, capace di ammansire nel primo turno del main draw una Monica Cappelletti che lo scorso anno aveva dimostrato di trovarsi piuttosto bene sui campi di Schio: 6-3 6-3 lo score finale, senza l’ombra di un tentennamento.

Sempre per quel che riguarda il main draw, molto brava la tedesca Natalie Proese, in grado di eliminare una giocatrice dal dritto letale come l’argentina Eugenia Ganga (6-2 6-4 il risultato finale in favore di Proese). Nella sessione serale esordirà Eleonora Molinaro, testa di serie numero 1 e fresca vincitrice del Bonfiglio.