WTA Nanchang: Il Tabellone di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

WTA Nanchang International | Cemento | $250.000

(1) Namigata, Junri vs Sun, Xuliu

(WC) Jiang, Xinyu vs (12) Plipuech, Peangtarn

(2) Thandi, Karman vs Kukharchuk, Nika

(WC) Liu, Yanni vs (8) Savinykh, Valeria

(3) Zhang, Yuxuan vs Bains, Naiktha

Liang, En-Shuo vs (11) You, Xiaodi

(4) Kobori, Momoko vs (WC) Tang, Qianhui

Kang, Jiaqi vs (7) Xu, Shilin

(5) Xun, Fang Ying vs (WC) Ma, Shuyue

Gai, Ao vs (9) Inoue, Miyabi

(6) Minokoshi, Mai vs Yuan, Yue

Skamlova, Chantal vs (10) Kuwata, Hiroko