Da Umago: Il resoconto di giornata con il programma di domani

Si conclude al secondo turno del torneo di doppio l’esperienza di Paolo Lorenzi al ‘29. Plava Laguna ATP Croatia Open Umag’.

Già finalista nel 2017 e uscito subito di scena in occasione dell’esordio nel singolare, questo pomeriggio il giocatore italiano ha dovuto soccombere, affiancato dall’argentino Guido Pella, davanti alla coppia costituita dal messicano Santiago Gonzalez e dal portoghese Joao Sousa. Un match in salita quello di Lorenzi che, perso il primo set per 6-2, ha trascinato il compagno a un 7-5 conclusivo nel più equilibrato secondo set. Decisivi, in questo caso, Lorenzi alla battuta (il punto del 6-5) e poi una condotta rigorosa in occasione del break che ha portato la coppia al tie break decisivo. Un parziale di 4-0, infine, aveva quasi illuso l’italiano e l’argentino di potercela fare (5-3 per loro), ma poi Gonzalez e Sousa sono saliti in cattedra allungando in maniera decisiva.

A questo punto, Marco Cecchinato rimane davvero l’unico giocatore italiano ancora impegnato in terra istriana. Dopo una giornata di riposo trascorsa ad allenarsi sui campi in terra rossa croata del complesso Stella Maris, domani la testa di serie numero 3 scenderà in campo contro il serbo Laslo Djere per giocarsi l’accesso alla semifinale. Superato non senza fatica il roccioso ceco Jiri Vesely, già vittorioso in precedenda su Stefano Travaglia, Cecchinato dovrà ora vedersela con un avversario che ha avuto la meglio sul tedesco Maximilian Marterer.

Intanto, buona la prima anche per il campione in carica Andrey Rublëv (testa di serie 4) che in serata, davanti al pubblico del campo centrale ‘Goran Ivanišević Stadium’, ha superato non senza fatica il giovane canadese Felix Auger-Aliassime (wild card) che lo ha portato al terzo set, cedendo solo nel finale. Domani pomeriggio lo attende al varco l’olandese Robin Haase (6).

Lorenzi: “Ci abbiamo creduto, un vero peccato uscire di scena”

Paolo Lorenzi lo aveva garantito in anticipo: massimo impegno in occasione del torneo di doppio dopo la parziale delusione in quello di singolare. “E’ vero – conferma a caldo a fine match – Siamo arrivati a un solo passo dalla vittoria, poi qualcosa non ha funzionato in occasione degli ultimi tre punti. Eravamo partiti malino ma nel secondo set eravamo usciti fuori bene. Io stesso – garantisce Lorenzi – mi sentivo meglio, ogni giorno percepisco delle evoluzioni positive nella condizione atletica e tecnica. Spero che il salto di qualità arrivi presto, ma già così mi ritengo soddisfatto. Sono comunque riuscito, grazie a Wimbledon, a garantirmi un posto a New York, perciò la mia stagione prosegue secondo programmi”.

Goran Ivanisevic Stadium – Ora italiana: 17:20 (ora locale: 5:20 pm)

1. [4] Andrey Rublev vs [6] Robin Haase

2. [Q] Marco Trungelliti vs Evgeny Donskoy OR [2] Damir Dzumhur (non prima ore: 20:00)

3. Laslo Djere vs [3] Marco Cecchinato

Grandstand – Ora italiana: 17:30 (ora locale: 5:30 pm)

1. [1] Dominic Inglot / Franko Skugor OR Maximilian Marterer / Hans Podlipnik-Castillo vs Roman Jebavy / Jiri Vesely

2. Dusan Lajovic vs Guido Pella

3. Santiago Gonzalez / Joao Sousa vs [2] Robin Haase / Matwe Middelkoop