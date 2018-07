Fabio Fognini: “Secondo me ho fatto una gran carriera. Rimpianti ne ho, come ognuno di noi”

Fabio Fognini è stato intervistato il mese scorso da Stefano Meloccaro di Sky Sport al Forte Village Resort in Sardegna.

“Diciamo che se Fognini avesse avuto più testa, sarebbe stato cinque del mondo, ma non si sa. Questa pazzia mi ha portato 13 del mondo. Quindi ad averne 12 davanti a me, erano Federer, Nadal, Djokovic, Wawrinka, Raonic.

Secondo me ho fatto una gran carriera, sono stato 13 nel mondo in singolo, potevo fare qualcosina in più, lo so anch’io stesso. Rimpianti ne ho, come ognuno di noi, però lasciamo qualcosina messa da parte che magari da qua a un paio di anni chissà che potremo raccontare qualcosa di bello.”

“I miei comportamenti sono sempre stati descritti in maniera molto dura, non sanno magari cosa prova Fabio Fognini interno, prova tanta frustrazione, non è contento di se stesso e quindi reagisce o fa sì che non si impegni.

Ma è tutto il contrario, ci tengo talmente tanto che mi esce questa parte brutta, difficile da descrivere, è solo frustrazione interna per cercare di fare qualcosina in più e migliore”.

Il mio stile di gioco si è sempre adattato alla terra battuta, ma ho fatto una semifinale Masters Series sul cemento ed è sempre stato un mio obiettivo vincere un torneo su quella superficie. Ci sono andato vicino, due finali indoor, ma la coppa non l’ho mai vinta”.