Tornei Open: Corinna Dentoni domina a Livorno

E’ terminato ieri il torneo Open Femminile alla Coop Tennis Livorno.

La testa di serie n°1 Corinna Dentoni (nella foto), giocatrice tesserata per il Circolo Tennis Siena, ha prevalso lasciando le briciole alle avversarie.

Corinna, entrata in scena nei quarti di finale, ha eliminato la 2.5 Diletta Cherubini con un duplice 60.

In semifinale anche la 2.4 Beatrice Caruso ha subito il medesimo trattamento, mentre in finale la testa di serie n°2 Clarissa Gai, classificata 2.4, è stata regolata 61 63.