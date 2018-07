Wimbledon: Novak Djokovic è tornato. Supera Kevin Anderson in tre set, vincendo il quarto titolo ai Championships, in una finale senza storia

Novak Djokovic è tornato. Vince il suo quarto titolo ai Championships sconfiggendo Kevin Anderson in tre set, in una finale senza storia. Solo dalla metà del terzo set c’è stato match, con il sudafricano finalmente efficace col servizio ed aggressivo alla risposta, ma la sensazione che la partita potesse girare è stata flebile. Magari un quarto set poteva regalare più pathos, ma il gap tra i due giocatori oggi è stato netto. Troppo più solido, vivace e continuo Djokovic. Purtroppo un modesto epilogo per un torneo importante, che ci ha regalato due splendide semifinali e restituito uno dei campioni più grandi dell’era Open. E pensare che dopo la (brutta) sconfitta a Parigi patita per mano del nostro bravissimo Cecchinato, Novak aveva ventilato l’ipotesi di saltare la stagione su erba… Invece Djokovic deve aver preso quella sconfitta come uno schiaffo, qualcosa che l’ha fatto finalmente svoltare. Si era visto nella prima settimana del torneo un “Nole” diverso. Ancora i suoi colpi non erano quelli doc, ma lo sguardo era tornato intenso. Qualche scatto d’ira, qualche sorriso, qualche sprazzo di qualità e soprattutto pochi errori. Gambe veloci, braccio sempre più in fiducia, ed una reazione emotiva, quella che mancava da mesi.Da qua è passata la rinascita di Nole, certificata dalla bellissima semifinale vinta contro Rafa. Quella è stata la vera finale, lì ha vinto il torneo, con un tennis consistente, preciso, continuo.Si è difeso con qualità, senza pause, senza paure. Si è ritrovato, ed a vederlo giocare sembra che abbia ritrovato il piacere di stare in campo, la voglia di spingere con intensità e qualità, aspettando il momento ideale per piazzare la zampata.Djokovic ha vinto Wimbledon 2018 perché ha ritrovato quella sostanza con cui aveva costruito anni di successi, sul piano fisico, tecnico e mentale.Un filo meno di esplosività col dritto, meno forza nel ribaltare lo scambio e minor aggressività, quel surplus con cui aveva sportivamente “ucciso” il gioco per quasi tre anni. Ma assolutamente un buonissimo Novak, continuo nella spinta, fisicamente tonico, e molto preciso. Lucido e presente sul piano tattico, attento a tirare ogni colpo mai a caso, un pressing ad alta velocità teso a provocare l’errore prendendosi poco rischio. E nelle fasi calde del terzo set non ha regalato niente, ha giocato con quella freddezza con cui ha costruito i suoi migliori successi.

Non si può rimproverare ad Anderson di non averci provato, sarebbe ingiusto. Tuttavia fin dai primi game è stato evidente che il gigante fosse “spuntato”. Senza i punti col servizio e la massima intensità con la spinta(vs. Federer aveva sfondato spesso e volentieri col dritto, oggi mai) era impossibile far gara pari contro un Djokovic così positivo e centrato. Kevin ha dato tutto per arrivare a questa finale, probabilmente “troppo”, sia in termini di energia fisica che mentale. Novak risponde come nessuno quando sta bene, ma il servizio di Anderson oggi proprio non andava, e nemmeno col dritto dal centro è riuscito a sfondare e trovare vincenti. Vincenti. Questo è mancato a Kevin per i primi due set. Si è issato alla finale andando a prendersi di forza tanti punti; oggi non c’è riuscito, per la qualità del rivale, per la minor intensità e precisione dei suoi fendenti. Forse gli si può rimproverare di non esser sceso più spesso a rete: nell’impossibilità di sfondare Novak da dietro, tanto valeva buttarsi avanti e provarci. Più facile a dirsi che a farsi… Se avesse trasformato un set point nel terzo, magari la partita poteva allungarsi e la tensione entrare nelle corde di Novak, ma non è successo. Con la sua solita classe ha accettato la sconfitta.

Avremo tempo per analizzare a freddo questo torneo, e soprattutto Djokovic. L’estate sul cemento USA ci dirà se è davvero tornato o è stata una fiammata. E’ stata una grande, gradita sorpresa dopo due anni bui. Ecco la cronaca della finale di Wimbledon 2018

Si inizia sotto un bel sole con Anderson alla battuta. Si scambia, sbaglia per primo Djokovic. Novak si rifà nel secondo 15, dritto vs. dritto dal centro, un’arrotata cross sorprende Kevin. Chiaro che l’ex n.1 cercherà di stringere gli angoli per portare il rivale nelle zone di campo più difficili da difendere e raggiungere con le sue lunghe leve. Sul 30 pari vola via un dritto in spinta di Anderson, immediata palla break per Djokovic.Niente prima… doppio fallo! Break Djokovic, Anderson partito contratto, niente dal servizio, qualche errore. Novak ringrazia e va servire avanti 1-0. Gioca solido il serbo, scambia con buon ritmo e lunghezza senza prendersi rischi importanti, visto che con questa tattica e schemi “conservativi” riesce a provocare gli errori del sudafricano, costretto a rincorre ed incapace al momento di ribaltare lo scambio. 2-0 Djokovic. Finalmente arriva un Ace per Anderson, 137 mph, ed altri servizi ingestibili. Muove lo score Kevin, sotto 1-2. Serve con grande precisione “Nole”, cerca l’angolo esterno per aprire il campo e quindi muove il rivale col colpo successivo, o lo sorprende in contropiede, situazione in cui i piedi di Anderson fanno più fatica. 3-1 Djokovic. Quinto game, spinge Kevin, ma esagera e sbaglia. Crolla 0-30, e niente prima di servizio. Rischia tutto anche con la seconda, ma un altro errore col dritto costa un 15-40 che già “profuma” di set point. Djokovic risponde, corre e spara un passante di rovescio basso, difficile da gestire. La volee è in rete, altro break Djokovic, avanti 4-1. Molto bene Novak, pochi fronzoli e tanta sostanza. Senza punti con la prima, Anderson non può far partita. Sfortunato a trovare quella che era (e sta tornando) la miglior risposta del tour. L’ennesimo errore di Kevin col dritto in spinta regala al serbo il punto del 6-2, in una mezz’oretta di tennis francamente non esaltante. Pochi vincenti, soprattutto la sensazione che la partita sia indirizzata verso Djokovic, nettamente. Al cambio di campo, il fisioterapista massaggia vigorosamente il braccio destro di Anderson, probabilmente indolenzito dopo la terribile battaglia in semifinale. Solo ritrovando molti punti con la prima potrà esserci partita, o con un calo di Djokovic. O con entrambi.

Secondo set. Il sudafricano inizia alla battuta, ma il “Djoker” risponde, risponde lungo e preciso. 15-30… e la prima non entra mai. Novak governa lo scambio in assoluta sicurezza, col pilota automatico. Non sbaglia mai, dritto e rovescio, leggermente arrotati a mezzo metro della riga di fondo, e forza gli errori di Anderson. 15-40, allarme rosso per il sudafricano. Si scambia, Kevin ferma tutto vedendo la palla lunga. Occhio di falco conferma che invece aveva toccato la riga. Break Djokovic, 1-0 avanti. Lo spauracchio di un Everest sportivo appare all’orizzonte di Anderson… Consolida il break in sicurezza “Nole”, 2-0, veleggia veloce e sicuro verso la quarta coppa dei Championships. Con enorme fatica Kevin tiene il servizio, resta in scia 1-2. Al contrario il servizio del serbo oggi funziona benissimo, non Ace ma palle estremamente precise, con il gesso delle righe che si alza molto spesso. Le gambe non sostengono Anderson, gli Ace non arrivano, al contrario degli errori. Subisce un altro break, che porta il serbo avanti 4-1, come nel primo set. Di fatto, non c’è partita. Il set scorre via seguendo i servizi. Finalmente, sotto 2-5, il sudafricano ottiene la prima chance di break del match. Djokovic sale in cattedra, servizio preciso, grande ritmo a muovere il rivale, che dopo oltre 10 tiri sbaglia. Il rovescio del serbo ora disegna il campo, cross ad aprire l’angolo, lungo linea, vincente. Imprendibile. Negli ultimi tre 15 del set si è rivisto il miglior Djokovic: chirurgico, preciso, spietato. 6-2 Djokovic, un set fotocopia del primo, troppo netta la differenza tra i due.

Terzo set, si inizia col sudafricano alla battuta. Finalmente trova qualche prima di qualità e mette per la prima volta la testa avanti nello score, 1-0. Novak non si scompone, continua a macinare il suo tennis in progressione, col dritto che funziona molto bene in cross. 1 pari. Il set avanza seguendo i turni di servizio, con Anderson finalmente in ritmo ma sempre in difficoltà nel strappare punti “facili”, sia con la prima che col dritto. Cerca di lavorare maggiormente la prima col kick, per dare palle meno pulite da incontrare alla risposta del rivale, ed allontanarlo un filo dalla riga di fondo. La tattica porta qualche frutto, apre il campo al suo dritto lungo linea, adesso efficace. Djokovic intuisce che Kevin è più propositivo, alza i ritmi nei suoi turni di servizio per non dare tempo al rivale, e respinge l’attacco. 3 pari. La prima del sudafricano ora “morde”, tre Ace nel settimo game, sale 4-3. Anderson prova il tutto per tutto, lascia andare il braccio tentando un’attacco estremo. Djokovic c’è, trova un Ace esterno perfetto, lavora col rovescio per muovere il rivale. 30 pari, seconda di servizio. Fortunato Kevin, un rovescio è deviato dal nastro, imprendibile. Palla break per Anderson, per volare 5-3. Bravo Djokovic, altra ottima prima e dritto in contropiede preciso, a cancellare la chance. Quindi prima esterna, dritto lungo linea ed attacco alla rete, chiuso da una volee facile a campo aperto; poi una prima sulla riga, seguita da un urlo a molti decibel. L’intelligenza e freddezza del campione, nel non lasciar giocare il rivale nel momento più “caldo”. 4 pari. Adesso c’è partita, purtroppo molto tardi…5-4 Anderson, sale la tensione. Doppio fallo e 30 pari. A due punti dal set Kevin, e …altro doppio fallo! Set point Anderson. Scambio rocambolesco, il dritto di “Nole” resta in campo di un niente, scivola Kevin, si salva Djokovic. Altro doppio fallo da destra! Terzo nel game, e secondo set point per il sudafricano. Un dritto cross angolatissimo prende in contropiede Kevin. 5 pari. Risponde adesso Anderson, c’è tensione nel braccio di Novak. 15-40 altri due set point per il sudafricano. Prima esterna a cancellare il terzo set point; servizio e dritto in avanzamento a cancellare la seconda occasione di break del game. Anderson non molla, quinto set point. Si prende un rischio in risposta, ma gli esce di pochissimo. Si arriva al tiebreak, giusta conclusione di un set equilibrato, finalmente divertente. Domina il servizio, fino al quarto punto, dove un attacco troppo corto di Anderson è punito da un passante (facile) di Djokovic. 3-1 Novak, e 4-1, con un altro passante maligno che muore nei piedi del sudafricano, impossibile da rigiocare con qualità. Due mini break avanti, il serbo gioca sciolto, serve in scioltezza e si gira sul 5-1, con il traguardo ad un paio di punti. 6-2 Djokovic, quattro match point. Trasforma il secondo col servizio, una prima al centro precisa e veloce. Si inginocchia leggermente, pare quasi frastornato, abbraccio a Kevin e finalmente esplode la sua gioia. Ringrazia il pubblico, assaggia quell’erba di Wimbledon che l’ha fatto tornare dove merita la sua storia e la sua classe.

E’ stata una finale totalmente inattesa. Quando il torneo sembrava avviarsi ad una storica rivincita tra Roger e Rafa 10 anni dopo il “passaggio del trono”, il campo ha dato un responso diverso, sorprendente e gradito. Con i giovani che stentano a prendersi il palcoscenico, il grande tennis ha ancora bisogno della qualità di Novak Djokovic.

Marco Mazzoni

@marcomazz

La partita punto per punto