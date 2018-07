Challenger Gatineau: Nelle qualificazioni nessuna presenza italiana

Challenger Gatineau CH | Cemento | $75.000

Alternate vs Garanganga, Takanyi

Schneider, Ronnie vs Ritschard, Alexander

Rodriguez – Pace, Ricardo vs Crepatte, Baptiste

(WC) Draxl, Liam vs (7) Trongcharoenchaikul, Wishaya

(2) Catarina, Lucas vs Takeuchi, Kento

(WC) Boulais, Justin vs (WC) Volfson, David

Gomez, Alejandro vs Wolf, Jeffrey John

Lu, Tyler vs (5) Chung, Yunseong

(3) Leshem, Edan vs (WC) Collard, Sebastien

(WC) Lin, Jack Mingjie vs (WC) Muamba, Nicaise

Fawcett, Tom vs Vukic, Aleksandar

Imai, Shintaro vs (6) Escoffier, Antoine

(4) De Loore, Joris vs Kypson, Patrick

Gojo, Borna vs Oliel, Yshai

Grills, Jacob vs Yamasaki, Jumpei

Prabodh, Suraj R vs (8) Ochi, Makoto