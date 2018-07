Challenger Astana: Il Tabellone di Quali. Nessuna presenza italiana

Challenger Astana CH | Cemento | $125.000

(1) Grenier, Hugo vs Bye

(WC) Mavlyudov, Fayzullokhon vs Bye

Bye vs Pavlioutchenkov, Alexander

Bye vs (5) Zhyrmont, Dzmitry

(2) Myneni, Saketh vs Bye

Uzhylovskyi, Volodoymyr vs Zgombic, Fran Zvonimir

(WC) Yeltaev, Adil vs (WC) Maulenov, Timur

Bye vs (7) Kravchuk, Konstantin

(3) Kadhe, Arjun vs Bye

Chekhov, Anton vs Bye

Bye vs Elgin, Mikhail

Bye vs (8) Sultanov, Khumoyun

(4) Kotov, Pavel vs Bye

(WC) Narbekov, Sultan vs Bye

Bye vs Fufygin, Mikhail

Bye vs (6) Shyla, Yaraslav