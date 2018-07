Da Umago: Ventiquattro ore al via ufficiale della 29. edizione

L’appuntamento con il grande tennis è ufficialmente fissato a partire dalla giornata di domani, 13 luglio, fino a quella del 22 luglio in occasione del ‘Plava Laguna ATP Croatia Open Umag 2018’, 29. edizione dell’annuale torneo di tennis Master 250 inserito nel circuito ATP World Tour.

A 24 ore dal via sono ormai ufficiali i nomi di quasi tutti i protagonisti dei match che si disputeranno, come da tradizione, sui campi in terra rossa del complesso ‘Stella Maris’ di Umago (Croazia), insieme al fitto programma dei tradizionali eventi collaterali. Il prestigioso e grande trofeo blu, fino a quel momento ancora nelle mani del detentore Andrey Rublëv, sarà infine nuovamente assegnato davanti alla folla del ‘Goran Ivanišević Stadium’.

Diciannove i giocatori già inseriti nel ‘main draft’ (le loro fatiche inizieranno martedì 17 luglio), altri quattro arriveranno invece dalle qualificazioni in programma domenica 15 e lunedì 16 con tre ulteriori ‘wild card’ a disposizione e due ‘special exempts’.

– Campionati Mondiali di calcio – Le due finali in diretta per tutti gli ospiti dello Stella Maris

“Lo sport è un linguaggio universale: cancella i confini tra le persone e trascende le differenze”, aveva detto soltanto pochi giorni fa l’ospite abituale e amico del torneo, il grande Novak Đoković.

Di conseguenza, l’organizzazione umaghese non dimenticherà di regalare agli appassionati la diretta delle due finali in programma sabato (Belgio-Inghilterra, ore 16) e soprattutto domenica (lo storico Croazia-Francia, ore 17). Il doppio appuntamento è fissato nell’ATP Zone e nella Social Arena.

– Confermata la sinergia con il programma Icarus che, attraverso Sky Sport Arena (203), garantirà ampia diffusione al torneo sui canali di Sky Sport

L’ATP Croatia Open di Umago continua il suo viaggio sulla piattaforma Sky.

A partire dall’edizione 2017 della kermesse croata, grazie alla sinergia con il programma Icarus, il torneo ha infatti trovato ampia diffusione sui canali di Sky Sport, in particolare attraverso il nuovissimo Sky Sport Arena (203).

Icarus è un format di successo che va in onda ormai da 15 anni ininterrottamente e che viene proposto per 52 settimane su 52 nell’ambito dei palinsesti Sky. Nato con l’obiettivo di andare “alla ricerca del limite”, si è progressivamente trasformato in programma sportivo a 360° che, soprattutto nelle ultime stagioni, ai tradizionali reportage su discipline ed eventi ‘estremi’ abbina ampi servizi sportivi di respiro più classico su kermesse di livello internazionale ospitate in località suggestive.

I match di esibizione, tradizione e marchio di fabbrica per Umago:

Ivanišević e Bahrami garantiscono una nuova dose di magia tennistica

I match di esibizione sono ormai diventati una caratteristica sempre piu pronunciata e riconoscibile del torneo Umago nella mappa mondiale del tennis. La tradizione, iniziata con l’edizione del 25° anniversario, si è trasformata rapidamente in parte integrante e particolarmente attraente della manifestazione, regalando un tocco speciale al programma e intrattenendo il pubblico in una serata fatta di risate, spettacolo e positivita

È sufficiente guardare l’elenco dei grandi nomi e delle stelle del tennis mondiale, di ieri e di oggi, che si sono esibiti sul campo centrale dello Stella Maris nel corso degli anni passati. Inclusi la leggendaria medaglia olimpica statunitense, campione del mondo e quattro volte del Grande Slam, Andre Agassi, nonché il moschettiere francese Henri Leconte. Anche Pat Cash e Richard Krajicek hanno dato il loro contributo nel corso della serata dedicata ai campioni di Wimbledon, mentre neppure ex stelle del circuito ATP come Thomas Muster, Juan Carlos Ferrero e Carlos Moya hanno saputo resistere al richiamo del torneo di Umago. Gaël Monfils, dal canto suo, ha invece esibito il suo personale concetto di tennis fatto di danze e acrobazie. Ma si sono esibite anche grandi atlete del pianeta femminile, come la campionessa dell’US Open Flavia Pennetta e la croata Donna Vekić.

L’unico personaggio a essere sempre stato presente in ogni edizione, tuttavia, si è rivelato Goran Ivanišević. La leggenda del tennis croato e trionfatore a Wimbledon nel 2001 è ampiamente riconosciuto come un autentico showman, capace di intrattenere e di stupire il pubblico con la sua spontaneità e le sue folli idee. Quest’anno unirà forze e talento con le doti di un altro giocatore simile, Mansour Bahrami, ex tennista iraniano che aveva raggiunto l’apice della sua carriera professionale nel 1989 al Roland Garros, approdando alla finale del doppio affiancato dal francese Eric Winogradsky. Persino in occasione dei suoi impegni agonistici ufficiali, Bahrami sul campo ha sempre regalato qualcosa in più di un semplice tennis – offrendo a tutti un sacco di divertimento. Lo stesso spettacolo già in programma per gli ospiti del ‘Goran Ivanišević Stadium’ nella serata di sabato 14 luglio.

“Quattro anni fa ci siamo divertiti tantissimo. Ricordo uno stadio pieno zeppo e un’atmosfera emozionante. Per questa edizione ho preparato qualcosa di speciale, e garantisco che molte altre sorprese ci aspettano a Umago. Ecco perché non vedo l’ora di ripetermi contro Goran, tornando in Croazia”, ha detto l’iraniano baffuto che ha tutte le caratteristiche per attrarre gli appassionati che non perdono mai i suoi match di esibizione sui campi di tutto il mondo. E non importa se, dopo quella del 2014, questa sarà la seconda visita di Bahrami a Umago, perché il suo repertorio da perfetto intrattenitore prevede numerosi trucchi e colpi che certamente porteranno il sorriso sui volti di tutto il pubblico presente.“Sono felice di esibirmi nuovamente in occasione dello show con Bahrami. State certi che noi siamo pronti per regalare un grande spettacolo. Mansour è un virtuoso del tennis, un ragazzo unico che ha sempre fatto ridere i suoi colleghi fino alle lacrime. Il pubblico deve aspettarsi da lui qualsiasi sorta di buffonata”, ha predetto Ivanišević. E, quando Goran si sbilancia così, non può esserci alcun dubbio sul fatto che sarà un’altra partita di tennis ‘atipica’ e che i due ‘maestri’ garantiranno una bella dose di magie, destinate ad affascinare il pubblico con quel modo speciale di essere proposte. Vale proprio la pena di correre subito a caccia dei biglietti per questa grande serata.

– Programmazione & Agenda:

VENERDÌ 13.07.2018

18.00 Istria Gourmet Festival – Taste Istria – Apertura

22.00 Warm up Party – Resident DJ

SABATO 14.07.2018

16.00 Live chat@Social Arena

16.00 Belgio-Inghilterra (Campionati Mondiali di Calcio – 3.-4- posto)

18.00 Istria gourmet Festival – Taste Istria

19.30 Night Golf

20.00 Cerimonia di Sorteggio ATP

21.30 Exhibition match – Goran Ivanišević & Mansour Bahrami

23.00 Party Nights – Petar Grašo

DOMENICA 15.07.2018

10.00 ATP Qualificazioni

17.00 Croazia-Francia (Finale Campionati Mondiali di Calcio)

18.00 Taste Istria

19.30 Night Golf

22.00 Party Nights – Mambo Kings

LUNEDÌ 16.07.2018

10.00 ATP Qualificazioni

10.00 Kids week

16:00 Live chat@Social Arena

16.15 Talking about sport – ‘Preparazione Atletica’

17.00 ATP Tennis – Matches Pomeridiani

18.00 Taste Istria – Terroir tasting

19.30 Night Golf

20.00 ATP Tennis – Matches Serali

21.00 Wine tasting – Hidden Charms of Istrian Wines

23.00 Party Nights – Prljavo Kazalište