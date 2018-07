Wimbledon: La finale sarà tra Serena Williams e Angelique Kerber

Angelique Kerber ha raggiunto per la seconda volta in carriera, dopo quella persa nel 2016 contro Serena Williams, la finale del torneo di Wimbledon. Per arrivare all’ultimo atto sull’erba londinese la 30enne tedesca, ex numero uno al mondo, ha piegato con il punteggio di 6-3 6-3 la 21enne lettone Jelena Ostapenko, autrice di un numero elevatissimo di errori non forzati.

Ad attenderla proprio la Williams, che ha battuto senza patemi Julia Görges col punteggio di 6-2 6-4. Mai in partita, la tedesca ha subito lo strapotere fisico di Serena, che ha vacillato leggermente solo nel secondo set quando si è fatta strappare il servizio, prontamente ripreso il turno dopo. La statunitense rimane imbattuta a Londra e proverà a conquistare il suo ottavo titolo.

La partita punto per punto



Slam Wimbledon J. Ostapenko [12] J. Ostapenko [12] 3 3 A. Kerber [11] A. Kerber [11] 6 6 Vincitore: A. Kerber Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Kerber 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 3-5 A. Kerber 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 1-5 → 2-5 J. Ostapenko 15-0 30-15 ace 30-30 30-40 1-4 → 1-5 A. Kerber 0-15 15-15 15-30 30-30 1-3 → 1-4 J. Ostapenko 15-0 15-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 A. Kerber 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 J. Ostapenko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 A. Kerber 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-5 → 3-6 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 A. Kerber 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-2 → 3-3 J. Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Ostapenko 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 A. Kerber 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Ostapenko 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

