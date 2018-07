Ancora problemi per Milos Raonic

Milos Raonic, ex top 5 mondiale che è attualmente fuori dalla top 20 ed ha disputato un buon torneo di Wimbledon, è stato eliminato contro John Isner nei quarti di finale con una prestazione deludente, finendo l’incontro in evidente difficoltà fisiche dovute ad una lesione alla coscia che lo ha costretto a fasciare la gamba.

“Ho lavorato duramente per tornare sul grande palco e volevo davvero battere Isner, ma ha servito molto bene e non stavo fisicamente bene. Ho allungato una gamba e penso di avere avuto uno strappo. Non ho avuto grandi possibilità oggi di vittoria.”