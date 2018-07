Roger Federer parla ancora del suo sponsor Uniqlo

Roger Federer ha “scioccato” il mondo del tennis presentandosi a Wimbledon equipaggiato con Uniqlo, il suo nuovo marchio dopo essere stato 20 anni legato alla Nike.

“Ho circa 15 magliette. Probabilmente non volevano darmi tutto, nel caso succedesse qualcosa e quindi ne hanno qualcuna di riserva. Calzini la stessa cosa. Racchette ne ho 12, lo stesso numero per i nastri e le bende per i polsi. Sono sempre gli stessi importi”.

“Con Nike è stato un po ‘eccessivo. Ho sempre detto che non avevo bisogno di 20 paia di magliette o pantaloncini. Va bene per me così.