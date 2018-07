Challenger Bastad: Tabellone principale. Nessun azzurro al via. Andreozzi e Ymer le prime due tds

Main draw Challenger Bastad (€43.000, terra)

(1) Andreozzi, Guido vs Collarini, Andrea

Rosol, Lukas vs Tatlot, Johan

Qualifier vs Nagal, Sumit

Harris, Lloyd vs (5) Laaksonen, Henri

(3) Moutet, Corentin vs Zhang, Ze

Oliveira, Goncalo vs (WC) Mridha, Jonathan

Ignatik, Uladzimir vs Qualifier

Lestienne, Constant vs (7) Auger-Aliassime, Felix

(8) Otte, Oscar vs Qualifier

Safranek, Vaclav vs (WC) Bergevi, Filip

Martinez, Pedro vs Qualifier

(PR) Giraldo, Santiago vs (4) Monteiro, Thiago

(6) Hemery , Calvin vs (WC) Eriksson, Markus

Kolar, Zdenek vs (WC) Ymer, Mikael

Nedelko, Ivan vs Berlocq, Carlos

Londero, Juan Ignacio vs (2) Ymer, Elias