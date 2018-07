Domani Il Via All’11° Trofeo Ma-Bo Al Nord Tennis Torino Con I Primi Match Delle Qualificazioni

Compilato nel tardo pomeriggio odierno, dopo la chiusura del sign-in, il tabellone di qualificazione dell’11° Trofeo Ma-Bo, internazionale ITF femminile con montepremi di 25.000 $. Il GA Guido Pezzella, ormai un classico consolidato come il torneo del circolo di corso Appio Claudio 116 a Torino, supportato dal direttore della rassegna, Barbara Garbaccio, ha espletato le formalità di rito e composto la lista delle sfide preliminari. Partenza degli incontri fissata domani alle ore 11.

La prima testa di serie delle qualificazioni è la russa cresciuta in Italia Liudmila Samsonova, attuale numero 376 Wta e capace di distinguersi questa settimana (ottavi di finale) nel 60.000 $ Wta dell’Antico Tiro a Volo Roma. Giocherà domenica, grazie al bye di primo turno, ed attende la vincente del derby (uno dei molti nel draw da 48) tra Camilla Diez e Claudia Franzè. La seconda della lista è la brasiliana Thaisa Pedretti, n° 490 Wta, che aspetta la vincente del testa a testa tra Tsygourova (Svi) – Viviani. Tra le teste di serie del draw iniziale anche Alice Matteucci, Tatiana Pieri, Lucrezia Stefanini, Anna Giulia Remondina.

Domani sono 16 i match in programma. Dall’alto in basso del tabellone Diez – Franzè, Amendola – Procacci, Tsygourova – Viviani, Pairone – Gambogi, Bozicevic – Abbate, Kruger – Losciale, Di Battista – Ferrini, Garrigues – Gardella, Mikhaylova – E.Chiesa, Zara – Zantedeschi, Ragona – Spigarelli, Camerano – Bianchi, Vicini – Stamat, Hamilton – Bevione, Piangerelli – Prati, Carbonaro – Guglielminotti.

Spettacolo assicurato e ingresso gratuito fino alla durata della manifestazione. Mix tra giocatrici già in odore di salto di qualità ed altre in fase di lancio il draw preliminare.