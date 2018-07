Wimbledon: I risultati con il Live dettagliato del Day 5. Vince Serena, sconfitta per Venus

Wimbledon – 3° Turno

Centre Court – Ore: 2:00pm

S. Querrey vs G. Monfils



Slam Wimbledon S. Querrey [11] S. Querrey [11] 7 4 4 2 G. Monfils G. Monfils 5 6 6 6 Vincitore: G. Monfils Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 G. Monfils 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 2-6 S. Querrey 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 ace 2-4 → 2-5 G. Monfils 15-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 S. Querrey 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 S. Querrey 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df ace 0-2 → 1-2 G. Monfils 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 0-2 S. Querrey 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 S. Querrey 15-0 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-5 → 4-5 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 S. Querrey 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 G. Monfils 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 S. Querrey 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 ace 2-2 → 3-2 G. Monfils 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 S. Querrey 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Querrey 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-5 → 4-6 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-5 → 4-5 G. Monfils 0-15 15-15 ace 40-15 ace ace 3-4 → 3-5 S. Querrey 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Querrey 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 G. Monfils 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Querrey 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-15 40-30 1-1 → 2-1 G. Monfils 15-0 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 G. Monfils 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 S. Querrey 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 S. Querrey 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 5-4 G. Monfils 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 4-3 → 4-4 S. Querrey 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 3-3 → 4-3 G. Monfils 0-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 S. Querrey 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 G. Monfils 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 2-1 → 2-2 S. Querrey 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 2-1 G. Monfils 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 1-1 S. Querrey 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace ace 0-0 → 1-0

K. Mladenovic vs S. Williams



Slam Wimbledon K. Mladenovic K. Mladenovic 5 6 S. Williams [25] S. Williams [25] 7 7 Vincitore: S. Williams Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* ace ace 6-6 → 6-7 K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 S. Williams 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 5-5 → 5-6 K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 S. Williams 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 S. Williams 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 40-30 40-40 3-3 → 3-4 K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 S. Williams 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Williams 0-15 0-30 0-40 df 0-2 → 1-2 K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 0-1 → 0-2 S. Williams 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 K. Mladenovic 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 40-A df 5-6 → 5-7 S. Williams 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 df 5-5 → 5-6 K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 5-4 → 5-5 S. Williams 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-3 → 5-4 K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 S. Williams 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 S. Williams 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Williams 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 S. Williams 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

R. Federer vs J. Struff



Slam Wimbledon R. Federer [1] R. Federer [1] 6 7 6 J. Struff J. Struff 3 5 2 Vincitore: R. Federer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 R. Federer 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 J. Struff 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace df 4-2 → 5-2 R. Federer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace ace 3-2 → 4-2 J. Struff 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-1 → 3-2 R. Federer 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 J. Struff 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 40-40 ace df 40-A 1-1 → 2-1 R. Federer 15-0 30-0 40-15 df 0-1 → 1-1 J. Struff 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 R. Federer 15-0 ace 30-0 40-0 6-5 → 7-5 J. Struff 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 R. Federer 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 R. Federer 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 ace 3-4 → 4-4 J. Struff 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 R. Federer 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 2-3 R. Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Struff 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-1 → 1-2 R. Federer 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Struff 15-0 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Federer 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 R. Federer 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-2 → 5-2 J. Struff 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 R. Federer 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-1 → 2-2 R. Federer 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 J. Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 R. Federer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

No.1 Court – Ore: 2:00pm

T. Fritz vs A. Zverev



Slam Wimbledon T. Fritz T. Fritz 4 7 7 1 2 A. Zverev [4] A. Zverev [4] 6 5 6 6 6 Vincitore: A. Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 2-6 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 T. Fritz 0-15 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-3 → 2-4 T. Fritz 15-0 30-0 ace 40-0 1-3 → 2-3 A. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 1-3 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 1-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-4 → 1-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 T. Fritz 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 1-2 → 1-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 6-0* 6-6 → 7-6 A. Zverev 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 5-5 → 6-5 A. Zverev 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 5-4 → 5-5 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Zverev 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 6-5 → 7-5 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 ace 5-5 → 6-5 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Zverev 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 3-4 → 3-5 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 2-4 → 3-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df ace 1-3 → 2-3 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 T. Fritz 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 1-2 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-0 → 1-0

K. Bertens vs V. Williams



Slam Wimbledon K. Bertens [20] K. Bertens [20] 6 6 8 V. Williams [9] V. Williams [9] 2 7 6 Vincitore: K. Bertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-6 V. Williams 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 7-6 → 8-6 K. Bertens 15-0 15-15 30-15 40-15 6-6 → 7-6 V. Williams 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 K. Bertens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 V. Williams 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 K. Bertens 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 V. Williams 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 K. Bertens 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 V. Williams 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 K. Bertens 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 V. Williams 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 K. Bertens 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 V. Williams 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 K. Bertens 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 3*-6 df 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 K. Bertens 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 V. Williams 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 K. Bertens 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 5-4 → 5-5 V. Williams 0-15 0-30 0-40 df 4-4 → 5-4 K. Bertens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 4-3 → 4-4 V. Williams 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 K. Bertens 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 V. Williams 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 K. Bertens 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 V. Williams 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 K. Bertens 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 V. Williams 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 K. Bertens 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 V. Williams 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-1 → 5-2 K. Bertens 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 V. Williams 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 K. Bertens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-0 → 3-1 V. Williams 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 K. Bertens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 V. Williams 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0

Ka. Pliskova vs M. Buzarnescu



Slam Wimbledon Ka. Pliskova [7] Ka. Pliskova [7] 3 7 6 M. Buzarnescu [29] M. Buzarnescu [29] 6 6 1 Vincitore: Ka. Pliskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Ka. Pliskova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 6-1 M. Buzarnescu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Ka. Pliskova 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 M. Buzarnescu 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Ka. Pliskova 15-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Buzarnescu 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Ka. Pliskova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 Ka. Pliskova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 M. Buzarnescu 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Ka. Pliskova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 M. Buzarnescu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Ka. Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 M. Buzarnescu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Ka. Pliskova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 M. Buzarnescu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Ka. Pliskova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 M. Buzarnescu 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Ka. Pliskova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 M. Buzarnescu 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Ka. Pliskova 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 3-5 → 3-6 M. Buzarnescu 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Ka. Pliskova 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-4 → 3-4 M. Buzarnescu 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 Ka. Pliskova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 M. Buzarnescu 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Ka. Pliskova 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 M. Buzarnescu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Ka. Pliskova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

D. Novak vs M. Raonic



Slam Wimbledon D. Novak • D. Novak 0 6 2 M. Raonic [13] M. Raonic [13] 0 7 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Novak 2-1 M. Raonic 0-15 0-30 0-40 df 15-40 ace 30-40 ace 1-1 → 2-1 D. Novak 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 0-1 → 1-1 M. Raonic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* ace 4*-3 ace 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 ace 6-6 → 6-7 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 D. Novak 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 D. Novak 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 M. Raonic 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 4-4 D. Novak 0-15 0-30 df 15-30 15-40 4-2 → 4-3 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 D. Novak 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 3-1 → 4-1 M. Raonic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 D. Novak 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Raonic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 D. Novak 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

No.2 Court – Ore: 12:30am

P. Kohlschreiber vs K. Anderson



Slam Wimbledon P. Kohlschreiber [25] P. Kohlschreiber [25] 3 5 5 K. Anderson [8] K. Anderson [8] 6 7 7 Vincitore: K. Anderson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 K. Anderson 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-6 → 5-7 P. Kohlschreiber 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 K. Anderson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 P. Kohlschreiber 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 K. Anderson 15-0 ace 30-0 40-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 K. Anderson 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-6 → 5-7 P. Kohlschreiber 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 ace 5-5 → 5-6 K. Anderson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 P. Kohlschreiber 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-1 → 2-2 P. Kohlschreiber 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 K. Anderson 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 K. Anderson 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 ace 30-15 df 40-15 ace 3-5 → 3-6 P. Kohlschreiber 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-5 → 3-5 K. Anderson 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace ace 2-4 → 2-5 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 K. Anderson 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-3 → 1-4 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 K. Anderson 15-0 ace 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 0-2 → 0-3 P. Kohlschreiber 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 K. Anderson 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

J. Goerges vs B. Strycova



Slam Wimbledon J. Goerges [13] J. Goerges [13] 7 3 10 B. Strycova [23] B. Strycova [23] 6 6 8 Vincitore: J. Goerges Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 J. Goerges 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 9-8 → 10-8 B. Strycova 0-15 0-30 0-40 8-8 → 9-8 J. Goerges 0-15 0-30 15-30 15-40 8-7 → 8-8 B. Strycova 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 30-40 7-7 → 8-7 J. Goerges 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 df 7-6 → 7-7 B. Strycova 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 6-6 → 7-6 J. Goerges 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 B. Strycova 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 5-5 → 5-6 J. Goerges 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 B. Strycova 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 J. Goerges 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 B. Strycova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Goerges 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 B. Strycova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 J. Goerges 15-0 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 B. Strycova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 1-2 J. Goerges 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 B. Strycova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Goerges 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-5 → 3-6 B. Strycova 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-4 → 3-5 J. Goerges 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 B. Strycova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 J. Goerges 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 B. Strycova 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 J. Goerges 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-2 → 1-2 B. Strycova 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 0-2 J. Goerges 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 6*-3 ace 6-6 → 7-6 J. Goerges 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 B. Strycova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Goerges 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-5 → 5-5 B. Strycova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Goerges 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 B. Strycova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 J. Goerges 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 B. Strycova 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Goerges 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 B. Strycova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Goerges 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 B. Strycova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1

J. Isner vs R. Albot



Slam Wimbledon J. Isner [9] J. Isner [9] 6 6 6 R. Albot R. Albot 3 3 4 Vincitore: J. Isner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 J. Isner 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 5-4 → 6-4 R. Albot 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 J. Isner 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-4 → 4-4 R. Albot 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 J. Isner 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 R. Albot 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Isner 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Albot 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Isner 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 R. Albot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Isner 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 5-3 → 6-3 R. Albot 15-0 0-15 df 0-30 0-40 ace 4-3 → 5-3 J. Isner 15-0 30-0 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 R. Albot 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Isner 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 3-2 R. Albot 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-1 → 2-2 J. Isner 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 R. Albot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Isner 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Albot 0-15 15-15 15-30 df 15-40 5-3 → 6-3 J. Isner 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 R. Albot 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 J. Isner 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 R. Albot 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 J. Isner 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-1 → 3-1 R. Albot 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 J. Isner 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 R. Albot 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

No.3 Court – Ore: 12:30am

E. Rodina vs M. Keys



Slam Wimbledon E. Rodina E. Rodina 7 5 6 M. Keys [10] M. Keys [10] 5 7 4 Vincitore: E. Rodina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 E. Rodina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 M. Keys 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 E. Rodina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 M. Keys 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 3-3 → 4-3 E. Rodina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 M. Keys 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 3-1 → 3-2 E. Rodina 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Keys 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 E. Rodina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 E. Rodina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 5-6 → 5-7 M. Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 E. Rodina 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Keys 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 E. Rodina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 M. Keys 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-2 → 4-3 E. Rodina 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 4-1 → 4-2 M. Keys 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 4-0 → 4-1 E. Rodina 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 M. Keys 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 E. Rodina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 M. Keys 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 E. Rodina 15-0 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 7-5 M. Keys 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 E. Rodina 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 M. Keys 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 3-5 → 4-5 E. Rodina 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 M. Keys 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 2-4 → 2-5 E. Rodina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 M. Keys 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-3 → 1-4 E. Rodina 0-15 0-30 df 0-40 df 1-2 → 1-3 M. Keys 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 E. Rodina 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Keys 15-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Y. Wickmayer vs D. Vekic



Slam Wimbledon Y. Wickmayer Y. Wickmayer 6 1 D. Vekic D. Vekic 7 6 Vincitore: D. Vekic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Y. Wickmayer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-5 → 1-6 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 40-40 A-40 ace 1-4 → 1-5 Y. Wickmayer 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 D. Vekic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 Y. Wickmayer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 D. Vekic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 Y. Wickmayer 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 2-5* 2-6* ace 6-6 → 6-7 Y. Wickmayer 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 D. Vekic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Y. Wickmayer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-5 → 5-5 D. Vekic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 Y. Wickmayer 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 D. Vekic 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 Y. Wickmayer 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-3 → 3-3 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 Y. Wickmayer 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 D. Vekic 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A ace df 40-40 ace 40-A df df 0-2 → 1-2 Y. Wickmayer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 D. Vekic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1

A. Mannarino vs D. Medvedev



Slam Wimbledon A. Mannarino [22] A. Mannarino [22] 6 6 4 5 6 D. Medvedev D. Medvedev 4 3 6 7 3 Vincitore: A. Mannarino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-3 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-3 → 4-3 D. Medvedev 0-15 df 15-15 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 5-7 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 5-6 → 5-7 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 D. Medvedev 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 A. Mannarino 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-4 → 5-4 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 30-15 40-40 40-A 3-3 → 3-4 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Mannarino 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 1-1 → 2-1 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace ace 1-0 → 1-1 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 15-40 df 5-3 → 6-3 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 D. Medvedev 0-15 0-30 15-40 3-3 → 4-3 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 1-1 → 1-2 A. Mannarino 15-15 15-30 df 15-40 1-0 → 1-1 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 A. Mannarino 15-0 30-0 1-4 → 2-4 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

N. Skupski / N. Broady vs J. Salisbury / K. Dunne



Slam Wimbledon N. Skupski / N. Broady N. Skupski / N. Broady 7 7 J. Salisbury / K. Dunne J. Salisbury / K. Dunne 5 5 Vincitore: N. Skupski N. Broady Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Salisbury / K. Dunne 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 N. Skupski / N. Broady 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 J. Salisbury / K. Dunne 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 N. Skupski / N. Broady 15-0 30-0 ace 4-4 → 5-4 J. Salisbury / K. Dunne 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 N. Skupski / N. Broady 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Salisbury / K. Dunne 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 N. Skupski / N. Broady 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 J. Salisbury / K. Dunne 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 N. Skupski / N. Broady 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Salisbury / K. Dunne 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Skupski / N. Broady 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Salisbury / K. Dunne 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 N. Skupski / N. Broady 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 J. Salisbury / K. Dunne 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 N. Skupski / N. Broady 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 J. Salisbury / K. Dunne 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 N. Skupski / N. Broady 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Salisbury / K. Dunne 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 N. Skupski / N. Broady 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Salisbury / K. Dunne 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 N. Skupski / N. Broady 0-15 0-30 0-40 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 J. Salisbury / K. Dunne 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Skupski / N. Broady 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 12 – Ore: 12:30am

L. Safarova vs E. Makarova



Slam Wimbledon L. Safarova L. Safarova 6 4 1 E. Makarova E. Makarova 4 6 6 Vincitore: E. Makarova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 E. Makarova 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 L. Safarova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 E. Makarova 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 L. Safarova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-3 → 1-3 E. Makarova 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-2 → 0-3 L. Safarova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 E. Makarova 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Safarova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 E. Makarova 15-0 ace 30-0 30-15 ace 4-4 → 4-5 L. Safarova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 E. Makarova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 3-3 → 3-4 L. Safarova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 E. Makarova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 2-2 → 2-3 L. Safarova 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-2 → 2-2 E. Makarova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 L. Safarova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 E. Makarova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Safarova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 E. Makarova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 df 4-4 → 5-4 L. Safarova 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 E. Makarova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 L. Safarova 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 2-3 → 3-3 E. Makarova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Safarova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 E. Makarova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 1-2 L. Safarova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 E. Makarova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

P. Lorenzi / A. Ramos-Vinolas vs J. Murray / B. Soares



Slam Wimbledon P. Lorenzi / A. Ramos-Vinolas P. Lorenzi / A. Ramos-Vinolas 5 2 1 J. Murray / B. Soares [5] J. Murray / B. Soares [5] 7 6 6 Vincitore: J. Murray B. Soares Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 P. Lorenzi / A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-5 → 1-6 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-4 → 1-5 P. Lorenzi / A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 1-4 J. Murray / B. Soares 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 0-3 → 0-4 P. Lorenzi / A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 P. Lorenzi / A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 30-0 40-0 40-15 df 2-5 → 2-6 P. Lorenzi / A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-5 → 2-5 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 ace 40-0 1-4 → 1-5 P. Lorenzi / A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 J. Murray / B. Soares 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 P. Lorenzi / A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 1-2 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Lorenzi / A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 ace 40-0 5-6 → 5-7 P. Lorenzi / A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 ace 40-40 df A-40 ace 40-40 df 40-A 5-5 → 5-6 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 P. Lorenzi / A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 P. Lorenzi / A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Murray / B. Soares 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 P. Lorenzi / A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 P. Lorenzi / A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 P. Lorenzi / A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

S. Tsitsipas vs T. Fabbiano



Slam Wimbledon S. Tsitsipas [31] S. Tsitsipas [31] 6 6 6 T. Fabbiano T. Fabbiano 2 1 4 Vincitore: S. Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 T. Fabbiano 15-0 30-0 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 S. Tsitsipas 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 4-3 → 5-3 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Tsitsipas 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 2-1 → 2-2 T. Fabbiano 0-15 0-30 df 15-30 15-40 1-1 → 2-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 0-1 → 1-1 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-1 → 4-1 T. Fabbiano 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 S. Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 2-1 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 S. Tsitsipas 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 T. Fabbiano 0-15 df 0-30 30-30 30-40 df 5-2 → 6-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-1 → 4-1 T. Fabbiano 0-15 df 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 S. Tsitsipas 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 T. Fabbiano 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Court 18 – Ore: 12:30am

K. Siniakova vs C. Giorgi



Slam Wimbledon K. Siniakova K. Siniakova 6 6 2 C. Giorgi C. Giorgi 3 7 6 Vincitore: C. Giorgi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 K. Siniakova 15-0 15-15 df 15-30 15-40 2-5 → 2-6 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 K. Siniakova 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 C. Giorgi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Giorgi 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 5-6 → 6-6 K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 15-40 df 5-5 → 5-6 C. Giorgi 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 K. Siniakova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 4-4 → 5-4 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 df A-40 ace 4-3 → 4-4 K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 C. Giorgi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 K. Siniakova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 C. Giorgi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 2-2 K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 K. Siniakova 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 K. Siniakova 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df df 5-2 → 5-3 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 A-40 5-1 → 5-2 K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-0 → 4-1 K. Siniakova 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 df 15-40 2-0 → 3-0 K. Siniakova 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace ace 1-0 → 2-0 C. Giorgi 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

O. Marach / M. Pavic vs F. Delbonis / M. Reyes-Varela



Slam Wimbledon O. Marach / M. Pavic [1] O. Marach / M. Pavic [1] 6 7 4 5 2 F. Delbonis / M. Reyes-Varela F. Delbonis / M. Reyes-Varela 4 6 6 7 6 Vincitore: F. Delbonis M. Reyes-Varela Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 2-6 F. Delbonis / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 ace 40-0 2-5 → 2-6 O. Marach / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 F. Delbonis / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-4 → 1-5 O. Marach / M. Pavic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 ace 0-4 → 1-4 F. Delbonis / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 O. Marach / M. Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df 40-A 0-2 → 0-3 F. Delbonis / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 O. Marach / M. Pavic 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 5-7 F. Delbonis / M. Reyes-Varela 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 5-6 → 5-7 O. Marach / M. Pavic 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 F. Delbonis / M. Reyes-Varela 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 O. Marach / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 F. Delbonis / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 O. Marach / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-3 → 4-3 F. Delbonis / M. Reyes-Varela 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-2 → 3-3 O. Marach / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Delbonis / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 O. Marach / M. Pavic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Delbonis / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 O. Marach / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 F. Delbonis / M. Reyes-Varela 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 O. Marach / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 F. Delbonis / M. Reyes-Varela 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 O. Marach / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 F. Delbonis / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 ace 2-3 → 2-4 O. Marach / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 F. Delbonis / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 O. Marach / M. Pavic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 F. Delbonis / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 O. Marach / M. Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 O. Marach / M. Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 F. Delbonis / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 O. Marach / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 F. Delbonis / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 O. Marach / M. Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-4 → 4-4 F. Delbonis / M. Reyes-Varela 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace A-40 3-3 → 3-4 O. Marach / M. Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 F. Delbonis / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 O. Marach / M. Pavic 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 F. Delbonis / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 O. Marach / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Delbonis / M. Reyes-Varela 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 O. Marach / M. Pavic 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 6-4 F. Delbonis / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 O. Marach / M. Pavic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 F. Delbonis / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 O. Marach / M. Pavic 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 F. Delbonis / M. Reyes-Varela 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 O. Marach / M. Pavic 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 F. Delbonis / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 O. Marach / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Delbonis / M. Reyes-Varela 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 0-0 → 0-1

G. Pella vs M. McDonald



Slam Wimbledon G. Pella G. Pella 0 4 4 5 M. McDonald • M. McDonald 15 6 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. McDonald 15-0 5-4 G. Pella 30-0 ace 30-15 40-15 ace ace 4-4 → 5-4 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 G. Pella 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 G. Pella 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. McDonald 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 G. Pella 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Pella 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. McDonald 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 G. Pella 30-0 ace 30-15 40-15 3-5 → 4-5 M. McDonald 0-15 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-4 → 3-5 G. Pella 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 2-4 → 3-4 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 G. Pella 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-3 → 2-3 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 G. Pella 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A A-40 ace ace 1-0 → 1-1 G. Pella 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-5 → 4-6 G. Pella 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 G. Pella 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 G. Pella 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 G. Pella 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Pella 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Court 5 – Ore: 12:30am

K. Krawietz / A. Mies vs P. Cuevas / M. Granollers



Slam Wimbledon K. Krawietz / A. Mies K. Krawietz / A. Mies 6 6 7 P. Cuevas / M. Granollers [11] P. Cuevas / M. Granollers [11] 3 4 6 Vincitore: K. Krawietz A. Mies Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 K. Krawietz / A. Mies 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 P. Cuevas / M. Granollers 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-5 → 5-6 K. Krawietz / A. Mies 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 P. Cuevas / M. Granollers 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 K. Krawietz / A. Mies 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 P. Cuevas / M. Granollers 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 K. Krawietz / A. Mies 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 P. Cuevas / M. Granollers 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 K. Krawietz / A. Mies 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 P. Cuevas / M. Granollers 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 K. Krawietz / A. Mies 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 P. Cuevas / M. Granollers 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Krawietz / A. Mies 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 P. Cuevas / M. Granollers 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 5-3 → 5-4 K. Krawietz / A. Mies 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 P. Cuevas / M. Granollers 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 K. Krawietz / A. Mies 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 P. Cuevas / M. Granollers 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 K. Krawietz / A. Mies 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 P. Cuevas / M. Granollers 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 K. Krawietz / A. Mies 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 P. Cuevas / M. Granollers 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Krawietz / A. Mies 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 P. Cuevas / M. Granollers 15-0 30-0 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 K. Krawietz / A. Mies 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 P. Cuevas / M. Granollers 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 K. Krawietz / A. Mies 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 P. Cuevas / M. Granollers 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 2-1 → 3-1 K. Krawietz / A. Mies 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 P. Cuevas / M. Granollers 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 K. Krawietz / A. Mies 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

V. Kudermetova / A. Sabalenka vs L. Hradecka / S-W. Hsieh



Slam Wimbledon V. Kudermetova / A. Sabalenka V. Kudermetova / A. Sabalenka 6 4 3 L. Hradecka / S-W. Hsieh [14] L. Hradecka / S-W. Hsieh [14] 4 6 6 Vincitore: L. Hradecka S-W. Hsieh Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 L. Hradecka / S-W. Hsieh 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 V. Kudermetova / A. Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-5 → 3-5 L. Hradecka / S-W. Hsieh 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 V. Kudermetova / A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 L. Hradecka / S-W. Hsieh 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 0-4 → 1-4 V. Kudermetova / A. Sabalenka 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 0-3 → 0-4 L. Hradecka / S-W. Hsieh 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 V. Kudermetova / A. Sabalenka 0-15 0-30 df 0-40 0-30 df 0-40 0-1 → 0-2 L. Hradecka / S-W. Hsieh 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 V. Kudermetova / A. Sabalenka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 L. Hradecka / S-W. Hsieh 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 V. Kudermetova / A. Sabalenka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 L. Hradecka / S-W. Hsieh 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 V. Kudermetova / A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 L. Hradecka / S-W. Hsieh 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 V. Kudermetova / A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 2-2 L. Hradecka / S-W. Hsieh 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 V. Kudermetova / A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Hradecka / S-W. Hsieh 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 V. Kudermetova / A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 5-4 → 6-4 L. Hradecka / S-W. Hsieh 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 5-3 → 5-4 V. Kudermetova / A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 L. Hradecka / S-W. Hsieh 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 V. Kudermetova / A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 L. Hradecka / S-W. Hsieh 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 3-1 → 3-2 V. Kudermetova / A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-1 → 3-1 L. Hradecka / S-W. Hsieh 0-15 0-30 df 0-40 1-1 → 2-1 V. Kudermetova / A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Hradecka / S-W. Hsieh 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 6 – Ore: 2:00pm

F. Martin / R. Olaru vs T. Kokkinakis / A. Barty



Slam Wimbledon F. Martin / R. Olaru F. Martin / R. Olaru 6 7 9 T. Kokkinakis / A. Barty T. Kokkinakis / A. Barty 7 6 7 Vincitore: F. Martin R. Olaru Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 9-7 F. Martin / R. Olaru 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 8-7 → 9-7 T. Kokkinakis / A. Barty 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 30-40 7-7 → 8-7 F. Martin / R. Olaru 15-0 15-15 30-15 40-15 6-7 → 7-7 T. Kokkinakis / A. Barty 15-0 30-0 40-0 6-6 → 6-7 F. Martin / R. Olaru 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 T. Kokkinakis / A. Barty 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 F. Martin / R. Olaru 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-5 → 5-5 T. Kokkinakis / A. Barty 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 F. Martin / R. Olaru 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 T. Kokkinakis / A. Barty 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 F. Martin / R. Olaru 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 T. Kokkinakis / A. Barty 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Martin / R. Olaru 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 T. Kokkinakis / A. Barty 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 F. Martin / R. Olaru 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Kokkinakis / A. Barty 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 3-2* 4-2* 5*-2 df 6*-2 6-6 → 7-6 T. Kokkinakis / A. Barty 0-15 0-30 15-30 15-40 5-6 → 6-6 F. Martin / R. Olaru 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 T. Kokkinakis / A. Barty 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 5-4 → 5-5 F. Martin / R. Olaru 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 T. Kokkinakis / A. Barty 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 4-3 → 4-4 F. Martin / R. Olaru 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 3-3 → 4-3 T. Kokkinakis / A. Barty 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 F. Martin / R. Olaru 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 T. Kokkinakis / A. Barty 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 F. Martin / R. Olaru 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Kokkinakis / A. Barty 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 F. Martin / R. Olaru 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 1*-0 df 1*-1 df 2-1* 2-2* 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 df 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* df 8-8* 8*-9 9*-9 9-10* 10-10* 10*-11 6-6 → 6-7 F. Martin / R. Olaru 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 T. Kokkinakis / A. Barty 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 F. Martin / R. Olaru 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 5-5 T. Kokkinakis / A. Barty 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 F. Martin / R. Olaru 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 T. Kokkinakis / A. Barty 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 F. Martin / R. Olaru 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 3-2 → 4-2 T. Kokkinakis / A. Barty 15-0 30-0 ace 40-0 3-1 → 3-2 F. Martin / R. Olaru 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-1 → 3-1 T. Kokkinakis / A. Barty 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 1-1 → 2-1 F. Martin / R. Olaru 0-15 15-15 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 T. Kokkinakis / A. Barty 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

I. Bara / A. Cornet vs A. Klepac / M. Martinez Sanchez



Slam Wimbledon I. Bara / A. Cornet I. Bara / A. Cornet 5 7 3 A. Klepac / M. Martinez Sanchez [4] A. Klepac / M. Martinez Sanchez [4] 7 6 6 Vincitore: A. Klepac M. Martinez Sanchez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 I. Bara / A. Cornet 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 I. Bara / A. Cornet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 I. Bara / A. Cornet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 I. Bara / A. Cornet 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 0-15 0-30 0-40 5-6 → 6-6 I. Bara / A. Cornet 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 I. Bara / A. Cornet 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 I. Bara / A. Cornet 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 I. Bara / A. Cornet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 2-1 → 3-1 I. Bara / A. Cornet 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 I. Bara / A. Cornet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 5-7 I. Bara / A. Cornet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 I. Bara / A. Cornet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 I. Bara / A. Cornet 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 I. Bara / A. Cornet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 I. Bara / A. Cornet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 I. Bara / A. Cornet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

A. Vasilevski / A. Rodionova vs L. Bambridge / K. Boulter



Slam Wimbledon A. Vasilevski / A. Rodionova A. Vasilevski / A. Rodionova 7 7 L. Bambridge / K. Boulter L. Bambridge / K. Boulter 6 6 Vincitore: A. Vasilevski A. Rodionova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 1-5* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 L. Bambridge / K. Boulter 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Vasilevski / A. Rodionova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 L. Bambridge / K. Boulter 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Vasilevski / A. Rodionova 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 4-4 → 5-4 L. Bambridge / K. Boulter 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Vasilevski / A. Rodionova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 L. Bambridge / K. Boulter 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Vasilevski / A. Rodionova 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 L. Bambridge / K. Boulter 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 A. Vasilevski / A. Rodionova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Bambridge / K. Boulter 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Vasilevski / A. Rodionova 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 ace 6*-4 ace 6-6 → 7-6 A. Vasilevski / A. Rodionova 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-6 → 6-6 L. Bambridge / K. Boulter 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Vasilevski / A. Rodionova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 L. Bambridge / K. Boulter 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 df A-40 4-4 → 4-5 A. Vasilevski / A. Rodionova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-4 → 4-4 L. Bambridge / K. Boulter 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Vasilevski / A. Rodionova 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 L. Bambridge / K. Boulter 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 A. Vasilevski / A. Rodionova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Bambridge / K. Boulter 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 1-2 A. Vasilevski / A. Rodionova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 L. Bambridge / K. Boulter 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

A. Sancic / P. Martic vs A. Sitak / L. Kichenok



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ore: 2:00pm

R. Bopanna / E. Roger-Vasselin vs F. Nielsen / J. Salisbury



Slam Wimbledon R. Bopanna / E. Roger-Vasselin [12] R. Bopanna / E. Roger-Vasselin [12] None 4 6 1 F. Nielsen / J. Salisbury • F. Nielsen / J. Salisbury None 6 7 2 Vincitore: F. Nielsen J. Salisbury Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 F. Nielsen / J. Salisbury None-None 1-2 F. Nielsen / J. Salisbury 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Bopanna / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 F. Nielsen / J. Salisbury 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 3-3* 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* ace 6-6 → 6-7 F. Nielsen / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 R. Bopanna / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 F. Nielsen / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 R. Bopanna / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 4-4 → 5-4 F. Nielsen / J. Salisbury 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 R. Bopanna / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 F. Nielsen / J. Salisbury 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 F. Nielsen / J. Salisbury 2-3 R. Bopanna / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A df 40-40 ace A-40 2-2 → 2-3 F. Nielsen / J. Salisbury 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 R. Bopanna / E. Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 F. Nielsen / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 R. Bopanna / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Nielsen / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 R. Bopanna / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 3-5 → 4-5 F. Nielsen / J. Salisbury 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df 40-40 df A-40 40-40 df A-40 3-4 → 3-5 R. Bopanna / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 F. Nielsen / J. Salisbury 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 R. Bopanna / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 F. Nielsen / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 R. Bopanna / E. Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 F. Nielsen / J. Salisbury 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Bopanna / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

J. Cerretani / R. Voracova vs J-P. Smith / D. Gavrilova



Slam Wimbledon J. Cerretani / R. Voracova J. Cerretani / R. Voracova 7 6 6 J-P. Smith / D. Gavrilova J-P. Smith / D. Gavrilova 6 7 2 Vincitore: J. Cerretani R. Voracova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 J. Cerretani / R. Voracova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 6-2 J-P. Smith / D. Gavrilova 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 40-A df 4-2 → 5-2 J. Cerretani / R. Voracova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 J-P. Smith / D. Gavrilova 15-0 ace 30-0 40-0 3-1 → 3-2 J. Cerretani / R. Voracova 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 30-30 df 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 2-1 → 3-1 J-P. Smith / D. Gavrilova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 J. Cerretani / R. Voracova 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 J-P. Smith / D. Gavrilova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* df 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 J-P. Smith / D. Gavrilova 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 J. Cerretani / R. Voracova 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-5 → 6-5 J-P. Smith / D. Gavrilova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Cerretani / R. Voracova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 J-P. Smith / D. Gavrilova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Cerretani / R. Voracova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-3 → 4-3 J-P. Smith / D. Gavrilova 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 J. Cerretani / R. Voracova 15-0 30-0 40-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J-P. Smith / D. Gavrilova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Cerretani / R. Voracova 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J-P. Smith / D. Gavrilova 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Cerretani / R. Voracova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 J. Cerretani / R. Voracova 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 J-P. Smith / D. Gavrilova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 J. Cerretani / R. Voracova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 J-P. Smith / D. Gavrilova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 J. Cerretani / R. Voracova 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 J-P. Smith / D. Gavrilova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 J. Cerretani / R. Voracova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 J-P. Smith / D. Gavrilova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 J. Cerretani / R. Voracova 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 J-P. Smith / D. Gavrilova 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 1-1 → 1-2 J. Cerretani / R. Voracova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 J-P. Smith / D. Gavrilova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

M. Bryan / B. Mattek-Sands vs P. Oswald / X. Knoll



Slam Wimbledon M. Bryan / B. Mattek-Sands M. Bryan / B. Mattek-Sands 6 6 P. Oswald / X. Knoll P. Oswald / X. Knoll 4 4 Vincitore: M. Bryan B. Mattek-Sands Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Bryan / B. Mattek-Sands 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 P. Oswald / X. Knoll 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 5-3 → 5-4 M. Bryan / B. Mattek-Sands 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 5-2 → 5-3 P. Oswald / X. Knoll 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 M. Bryan / B. Mattek-Sands 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 4-1 → 5-1 P. Oswald / X. Knoll 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-1 → 4-1 M. Bryan / B. Mattek-Sands 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 P. Oswald / X. Knoll 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 df 1-1 → 2-1 M. Bryan / B. Mattek-Sands 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 P. Oswald / X. Knoll 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Bryan / B. Mattek-Sands 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 P. Oswald / X. Knoll 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 M. Bryan / B. Mattek-Sands 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 P. Oswald / X. Knoll 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 ace df A-40 40-40 ace df 40-A df 40-40 ace df A-40 40-40 ace df A-40 40-40 ace df A-40 40-40 ace df 40-A df 40-40 ace df A-40 4-2 → 4-3 M. Bryan / B. Mattek-Sands 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 P. Oswald / X. Knoll 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-2 → 3-2 M. Bryan / B. Mattek-Sands 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 P. Oswald / X. Knoll 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Bryan / B. Mattek-Sands 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-1 → 1-1 P. Oswald / X. Knoll 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 8 – Ore: 12:30am

A. Qureshi / J. Rojer vs K. Skupski / N. Skupski



Slam Wimbledon A. Qureshi / J. Rojer [9] A. Qureshi / J. Rojer [9] 4 4 6 K. Skupski / N. Skupski K. Skupski / N. Skupski 6 6 7 Vincitore: K. Skupski N. Skupski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 6-6 → 6-7 K. Skupski / N. Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Qureshi / J. Rojer 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-5 → 6-5 K. Skupski / N. Skupski 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 A. Qureshi / J. Rojer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 K. Skupski / N. Skupski 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 4-3 → 4-4 A. Qureshi / J. Rojer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-3 → 4-3 K. Skupski / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Qureshi / J. Rojer 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 K. Skupski / N. Skupski 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Qureshi / J. Rojer 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 K. Skupski / N. Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Qureshi / J. Rojer 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 K. Skupski / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. Qureshi / J. Rojer 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 K. Skupski / N. Skupski 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 A. Qureshi / J. Rojer 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 K. Skupski / N. Skupski 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 3-2 → 3-3 A. Qureshi / J. Rojer 15-0 30-0 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 K. Skupski / N. Skupski 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Qureshi / J. Rojer 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 K. Skupski / N. Skupski 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Qureshi / J. Rojer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 K. Skupski / N. Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 A. Qureshi / J. Rojer 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 K. Skupski / N. Skupski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 A. Qureshi / J. Rojer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 K. Skupski / N. Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Qureshi / J. Rojer 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 K. Skupski / N. Skupski 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Qureshi / J. Rojer 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 K. Skupski / N. Skupski 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 A. Qureshi / J. Rojer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

X. Han / L. Kumkhum vs V. King / K. Srebotnik



Slam Wimbledon X. Han / L. Kumkhum X. Han / L. Kumkhum 3 6 3 V. King / K. Srebotnik [17] V. King / K. Srebotnik [17] 6 3 6 Vincitore: V. King K. Srebotnik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 V. King / K. Srebotnik 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 X. Han / L. Kumkhum 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 V. King / K. Srebotnik 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 X. Han / L. Kumkhum 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 V. King / K. Srebotnik 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 X. Han / L. Kumkhum 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 V. King / K. Srebotnik 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 X. Han / L. Kumkhum 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 V. King / K. Srebotnik 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 X. Han / L. Kumkhum 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-3 → 6-3 V. King / K. Srebotnik 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 X. Han / L. Kumkhum 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 V. King / K. Srebotnik 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 X. Han / L. Kumkhum 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 V. King / K. Srebotnik 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 2-1 → 3-1 X. Han / L. Kumkhum 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 V. King / K. Srebotnik 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 X. Han / L. Kumkhum 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 V. King / K. Srebotnik 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 X. Han / L. Kumkhum 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-4 → 3-5 V. King / K. Srebotnik 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 X. Han / L. Kumkhum 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 V. King / K. Srebotnik 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 X. Han / L. Kumkhum 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 V. King / K. Srebotnik 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 X. Han / L. Kumkhum 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 V. King / K. Srebotnik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

N. Monroe / O. Kalashnikova vs K. Skupski / A. Smith



Slam Wimbledon N. Monroe / O. Kalashnikova N. Monroe / O. Kalashnikova 1 7 5 K. Skupski / A. Smith K. Skupski / A. Smith 6 6 7 Vincitore: K. Skupski A. Smith Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 N. Monroe / O. Kalashnikova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 5-6 → 5-7 K. Skupski / A. Smith 15-0 30-0 40-0 df 5-5 → 5-6 N. Monroe / O. Kalashnikova 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 K. Skupski / A. Smith 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 N. Monroe / O. Kalashnikova 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-3 → 4-4 K. Skupski / A. Smith 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 N. Monroe / O. Kalashnikova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 2-3 → 3-3 K. Skupski / A. Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 2-3 N. Monroe / O. Kalashnikova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 K. Skupski / A. Smith 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 N. Monroe / O. Kalashnikova 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 K. Skupski / A. Smith 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 2-3* 3-3* 4*-3 2-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 K. Skupski / A. Smith 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 N. Monroe / O. Kalashnikova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 K. Skupski / A. Smith 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 N. Monroe / O. Kalashnikova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 K. Skupski / A. Smith 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 N. Monroe / O. Kalashnikova 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 4-3 K. Skupski / A. Smith 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 N. Monroe / O. Kalashnikova 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 K. Skupski / A. Smith 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 N. Monroe / O. Kalashnikova 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-1 → 2-1 K. Skupski / A. Smith 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df ace 1-0 → 1-1 N. Monroe / O. Kalashnikova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 K. Skupski / A. Smith 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 N. Monroe / O. Kalashnikova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 K. Skupski / A. Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-3 → 1-4 N. Monroe / O. Kalashnikova 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 K. Skupski / A. Smith 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 N. Monroe / O. Kalashnikova 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 K. Skupski / A. Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

Court 10 – Ore: 12:30am

R. Jebavy / A. Molteni vs J. Cabal / R. Farah



Slam Wimbledon R. Jebavy / A. Molteni R. Jebavy / A. Molteni 2 4 6 0 J. Cabal / R. Farah [6] J. Cabal / R. Farah [6] 6 6 3 6 Vincitore: J. Cabal R. Farah Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 0-6 R. Jebavy / A. Molteni 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df df 0-5 → 0-6 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 df 0-4 → 0-5 R. Jebavy / A. Molteni 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 0-2 → 0-3 R. Jebavy / A. Molteni 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 R. Jebavy / A. Molteni 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 J. Cabal / R. Farah 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 R. Jebavy / A. Molteni 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Cabal / R. Farah 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 R. Jebavy / A. Molteni 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Jebavy / A. Molteni 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 R. Jebavy / A. Molteni 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 R. Jebavy / A. Molteni 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 R. Jebavy / A. Molteni 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 R. Jebavy / A. Molteni 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Jebavy / A. Molteni 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Cabal / R. Farah 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 R. Jebavy / A. Molteni 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-5 → 2-6 R. Jebavy / A. Molteni 15-0 30-0 30-15 df 40-15 30-15 df 40-15 1-5 → 2-5 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-4 → 1-5 R. Jebavy / A. Molteni 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 R. Jebavy / A. Molteni 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-1 → 1-2 J. Cabal / R. Farah 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 R. Jebavy / A. Molteni 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

S. Kenin / S. Vickery vs K. Flipkens / M. Niculescu



Slam Wimbledon S. Kenin / S. Vickery S. Kenin / S. Vickery 2 6 4 K. Flipkens / M. Niculescu [13] K. Flipkens / M. Niculescu [13] 6 1 6 Vincitore: K. Flipkens M. Niculescu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 S. Kenin / S. Vickery 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 K. Flipkens / M. Niculescu 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 S. Kenin / S. Vickery 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 K. Flipkens / M. Niculescu 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 S. Kenin / S. Vickery 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 K. Flipkens / M. Niculescu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 1-3 → 2-3 S. Kenin / S. Vickery 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 K. Flipkens / M. Niculescu 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Kenin / S. Vickery 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 K. Flipkens / M. Niculescu 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 S. Kenin / S. Vickery 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 K. Flipkens / M. Niculescu 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-0 → 5-1 S. Kenin / S. Vickery 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-0 → 5-0 K. Flipkens / M. Niculescu 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 S. Kenin / S. Vickery 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 K. Flipkens / M. Niculescu 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 S. Kenin / S. Vickery 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 K. Flipkens / M. Niculescu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-5 → 2-6 S. Kenin / S. Vickery 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 K. Flipkens / M. Niculescu 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 S. Kenin / S. Vickery 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 K. Flipkens / M. Niculescu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 S. Kenin / S. Vickery 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 K. Flipkens / M. Niculescu 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Kenin / S. Vickery 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0

C. McHale / J. Ostapenko vs H. Chan / Z. Yang



Slam Wimbledon C. McHale / J. Ostapenko C. McHale / J. Ostapenko 6 6 H. Chan / Z. Yang [7] H. Chan / Z. Yang [7] 3 2 Vincitore: C. McHale J. Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 C. McHale / J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 H. Chan / Z. Yang 0-15 0-30 0-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 4-2 → 5-2 C. McHale / J. Ostapenko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 H. Chan / Z. Yang 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 C. McHale / J. Ostapenko 15-0 15-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 H. Chan / Z. Yang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 C. McHale / J. Ostapenko 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 H. Chan / Z. Yang 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. McHale / J. Ostapenko 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 H. Chan / Z. Yang 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-2 → 5-3 C. McHale / J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 H. Chan / Z. Yang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 C. McHale / J. Ostapenko 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 H. Chan / Z. Yang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 C. McHale / J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 H. Chan / Z. Yang 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. McHale / J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 14 – Ore: 12:30am

M. Bryan / J. Sock vs S. Arends / M. Middelkoop



Slam Wimbledon M. Bryan / J. Sock [7] M. Bryan / J. Sock [7] 6 6 7 7 S. Arends / M. Middelkoop S. Arends / M. Middelkoop 7 1 6 6 Vincitore: M. Bryan J. Sock Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 S. Arends / M. Middelkoop 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 M. Bryan / J. Sock 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 S. Arends / M. Middelkoop 15-0 30-0 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 M. Bryan / J. Sock 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 S. Arends / M. Middelkoop 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Bryan / J. Sock 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 S. Arends / M. Middelkoop 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 M. Bryan / J. Sock 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Arends / M. Middelkoop 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Bryan / J. Sock 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Arends / M. Middelkoop 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-0 → 1-1 M. Bryan / J. Sock 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 M. Bryan / J. Sock 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 S. Arends / M. Middelkoop 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 M. Bryan / J. Sock 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 S. Arends / M. Middelkoop 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 M. Bryan / J. Sock 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace A-40 ace 3-4 → 4-4 S. Arends / M. Middelkoop 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-3 → 3-4 M. Bryan / J. Sock 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 S. Arends / M. Middelkoop 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 M. Bryan / J. Sock 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Arends / M. Middelkoop 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 1-2 M. Bryan / J. Sock 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 S. Arends / M. Middelkoop 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Bryan / J. Sock 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 S. Arends / M. Middelkoop 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 M. Bryan / J. Sock 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 S. Arends / M. Middelkoop 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 M. Bryan / J. Sock 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 S. Arends / M. Middelkoop 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 1-0 → 2-0 M. Bryan / J. Sock 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 df 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 M. Bryan / J. Sock 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 S. Arends / M. Middelkoop 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Bryan / J. Sock 15-0 30-0 30-15 4-5 → 5-5 S. Arends / M. Middelkoop 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Bryan / J. Sock 15-0 30-0 30-15 30-0 30-15 df 40-15 3-4 → 4-4 S. Arends / M. Middelkoop 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Bryan / J. Sock 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 2-3 → 3-3 S. Arends / M. Middelkoop 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 M. Bryan / J. Sock 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Arends / M. Middelkoop 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Bryan / J. Sock 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 S. Arends / M. Middelkoop 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

J. Clarke / C. Norrie vs M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo



Slam Wimbledon J. Clarke / C. Norrie J. Clarke / C. Norrie 4 7 7 4 20 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 6 6 5 6 22 Vincitore: M. Arevalo H. Podlipnik-Castillo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 20-22 J. Clarke / C. Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 20-21 → 20-22 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 15-0 30-0 20-20 → 20-21 J. Clarke / C. Norrie 15-0 30-0 30-15 df 40-15 19-20 → 20-20 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 19-19 → 19-20 J. Clarke / C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 18-19 → 19-19 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 18-18 → 18-19 J. Clarke / C. Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 17-18 → 18-18 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 15-0 30-0 40-0 17-17 → 17-18 J. Clarke / C. Norrie 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 16-17 → 17-17 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 15-0 30-0 40-0 40-15 16-16 → 16-17 J. Clarke / C. Norrie 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A df 40-40 df A-40 15-16 → 16-16 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 15-15 → 15-16 J. Clarke / C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 14-15 → 15-15 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 15-0 30-0 40-0 40-15 14-14 → 14-15 J. Clarke / C. Norrie 15-0 40-0 ace 40-15 13-14 → 14-14 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 30-30 40-30 13-13 → 13-14 J. Clarke / C. Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 12-13 → 13-13 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 15-0 30-0 40-0 12-12 → 12-13 J. Clarke / C. Norrie 15-0 30-0 40-0 11-12 → 12-12 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 15-0 30-0 40-0 40-15 11-11 → 11-12 J. Clarke / C. Norrie 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 10-11 → 11-11 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 15-0 30-0 40-0 10-10 → 10-11 J. Clarke / C. Norrie 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 9-10 → 10-10 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 15-0 30-0 ace 40-0 9-9 → 9-10 J. Clarke / C. Norrie 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 8-9 → 9-9 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 15-0 30-0 40-0 8-8 → 8-9 J. Clarke / C. Norrie 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 7-8 → 8-8 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 15-0 30-0 40-0 7-7 → 7-8 Risultato 6-7 → 7-7 Tiebreak 0-0* 0-15* 0-30* 0-40* 15-40* 6-6 → 6-7 J. Clarke / C. Norrie 15-0 30-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-6 → 6-6 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Clarke / C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 4-5 J. Clarke / C. Norrie 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Clarke / C. Norrie 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 2-2 → 2-3 J. Clarke / C. Norrie 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Clarke / C. Norrie 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 J. Clarke / C. Norrie 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 df 30-40 df 4-5 → 4-6 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 df 4-4 → 4-5 J. Clarke / C. Norrie 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Clarke / C. Norrie 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Clarke / C. Norrie 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Clarke / C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 J. Clarke / C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 J. Clarke / C. Norrie 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-5 → 5-5 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 J. Clarke / C. Norrie 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 J. Clarke / C. Norrie 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Clarke / C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Clarke / C. Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* ace 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 6-5 → 6-6 J. Clarke / C. Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Clarke / C. Norrie 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Clarke / C. Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 df A-40 3-3 → 4-3 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Clarke / C. Norrie 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Clarke / C. Norrie 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Clarke / C. Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 J. Clarke / C. Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-4 → 3-5 J. Clarke / C. Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 3-3 → 3-4 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Clarke / C. Norrie 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Clarke / C. Norrie 0-15 15-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Arevalo / H. Podlipnik-Castillo 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Clarke / C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

R. Atawo / A-L. Groenefeld vs T. Maria / H. Watson



Slam Wimbledon R. Atawo / A-L. Groenefeld [11] R. Atawo / A-L. Groenefeld [11] 3 1 T. Maria / H. Watson T. Maria / H. Watson 6 6 Vincitore: T. Maria H. Watson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Atawo / A-L. Groenefeld 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 T. Maria / H. Watson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 R. Atawo / A-L. Groenefeld 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 T. Maria / H. Watson 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 R. Atawo / A-L. Groenefeld 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 T. Maria / H. Watson 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 R. Atawo / A-L. Groenefeld 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Maria / H. Watson 15-0 15-15 15-30 30-30 15-0 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 R. Atawo / A-L. Groenefeld 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 T. Maria / H. Watson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 R. Atawo / A-L. Groenefeld 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 T. Maria / H. Watson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 R. Atawo / A-L. Groenefeld 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 T. Maria / H. Watson 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Atawo / A-L. Groenefeld 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Maria / H. Watson 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

J. Peers / S. Zhang vs H. Podlipnik-Castillo / L. Marozava



Slam Wimbledon J. Peers / S. Zhang J. Peers / S. Zhang 15 6 3 H. Podlipnik-Castillo / L. Marozava • H. Podlipnik-Castillo / L. Marozava 0 4 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 H. Podlipnik-Castillo / L. Marozava 0-15 3-2 J. Peers / S. Zhang 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 H. Podlipnik-Castillo / L. Marozava 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 J. Peers / S. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 H. Podlipnik-Castillo / L. Marozava 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 J. Peers / S. Zhang 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 H. Podlipnik-Castillo / L. Marozava 0-15 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 5-4 → 6-4 J. Peers / S. Zhang 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 ace df 5-3 → 5-4 H. Podlipnik-Castillo / L. Marozava 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 J. Peers / S. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 H. Podlipnik-Castillo / L. Marozava 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 J. Peers / S. Zhang 15-0 30-0 ace 40-0 3-1 → 4-1 H. Podlipnik-Castillo / L. Marozava 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 J. Peers / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 H. Podlipnik-Castillo / L. Marozava 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 J. Peers / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 1-0

A. Qureshi / A. Parra Santonja vs A. Molteni / M. Ninomiya



Slam Wimbledon A. Qureshi / A. Parra Santonja A. Qureshi / A. Parra Santonja 6 6 A. Molteni / M. Ninomiya A. Molteni / M. Ninomiya 3 2 Vincitore: A. Qureshi A. Parra Santonja Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Qureshi / A. Parra Santonja 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 A. Molteni / M. Ninomiya 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 A. Qureshi / A. Parra Santonja 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 A. Molteni / M. Ninomiya 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 A. Qureshi / A. Parra Santonja 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Molteni / M. Ninomiya 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 1-2 A. Qureshi / A. Parra Santonja 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df ace 0-1 → 1-1 A. Molteni / M. Ninomiya 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Qureshi / A. Parra Santonja 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 df ace 40-40 df A-40 ace 40-40 df A-40 ace 5-3 → 6-3 A. Molteni / M. Ninomiya 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 A. Qureshi / A. Parra Santonja 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 A. Molteni / M. Ninomiya 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Qureshi / A. Parra Santonja 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 2-2 → 3-2 A. Molteni / M. Ninomiya 15-0 30-0 40-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 2-1 → 2-2 A. Qureshi / A. Parra Santonja 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Molteni / M. Ninomiya 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Qureshi / A. Parra Santonja 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0

Court 15 – Ore: 12:30am

M. Minella / A. Sevastova vs G. Garcia Perez / F. Stollar



Slam Wimbledon M. Minella / A. Sevastova M. Minella / A. Sevastova 1 2 G. Garcia Perez / F. Stollar G. Garcia Perez / F. Stollar 6 6 Vincitore: G. Garcia Perez F. Stollar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 G. Garcia Perez / F. Stollar 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-5 → 2-6 M. Minella / A. Sevastova 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-5 → 2-5 G. Garcia Perez / F. Stollar 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 1-4 → 1-5 M. Minella / A. Sevastova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 1-4 G. Garcia Perez / F. Stollar 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-3 → 0-4 M. Minella / A. Sevastova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 0-2 → 0-3 G. Garcia Perez / F. Stollar 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 M. Minella / A. Sevastova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 G. Garcia Perez / F. Stollar 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 1-5 → 1-6 M. Minella / A. Sevastova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-5 → 1-5 G. Garcia Perez / F. Stollar 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-4 → 0-5 M. Minella / A. Sevastova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 G. Garcia Perez / F. Stollar 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 M. Minella / A. Sevastova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 G. Garcia Perez / F. Stollar 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

D. Inglot / F. Skugor vs M. Demoliner / S. Gonzalez



Slam Wimbledon D. Inglot / F. Skugor [15] D. Inglot / F. Skugor [15] 6 4 7 2 6 M. Demoliner / S. Gonzalez M. Demoliner / S. Gonzalez 3 6 6 6 2 Vincitore: D. Inglot F. Skugor Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-2 D. Inglot / F. Skugor 15-0 30-0 ace 40-0 5-2 → 6-2 M. Demoliner / S. Gonzalez 15-0 30-0 ace 40-0 5-1 → 5-2 D. Inglot / F. Skugor 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 M. Demoliner / S. Gonzalez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 D. Inglot / F. Skugor 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 M. Demoliner / S. Gonzalez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 D. Inglot / F. Skugor 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-0 → 2-0 M. Demoliner / S. Gonzalez 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 D. Inglot / F. Skugor 0-15 0-30 df 0-40 15-40 2-5 → 2-6 M. Demoliner / S. Gonzalez 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 D. Inglot / F. Skugor 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 M. Demoliner / S. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 D. Inglot / F. Skugor 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 1-2 → 1-3 M. Demoliner / S. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 D. Inglot / F. Skugor 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 M. Demoliner / S. Gonzalez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 M. Demoliner / S. Gonzalez 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 D. Inglot / F. Skugor 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 M. Demoliner / S. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 D. Inglot / F. Skugor 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Demoliner / S. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 D. Inglot / F. Skugor 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Demoliner / S. Gonzalez 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 3-3 D. Inglot / F. Skugor 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 M. Demoliner / S. Gonzalez 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-1 → 2-2 D. Inglot / F. Skugor 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 M. Demoliner / S. Gonzalez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Inglot / F. Skugor 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Demoliner / S. Gonzalez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 D. Inglot / F. Skugor 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 M. Demoliner / S. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 D. Inglot / F. Skugor 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 3-3 → 3-4 M. Demoliner / S. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 D. Inglot / F. Skugor 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 M. Demoliner / S. Gonzalez 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Inglot / F. Skugor 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 M. Demoliner / S. Gonzalez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Inglot / F. Skugor 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Demoliner / S. Gonzalez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 D. Inglot / F. Skugor 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Demoliner / S. Gonzalez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 D. Inglot / F. Skugor 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Demoliner / S. Gonzalez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 D. Inglot / F. Skugor 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 3-1 M. Demoliner / S. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-0 → 2-1 D. Inglot / F. Skugor 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 M. Demoliner / S. Gonzalez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 0-0 → 1-0

N. Mektic / A. Peya vs M. Basic / D. Lajovic



Slam Wimbledon N. Mektic / A. Peya [8] N. Mektic / A. Peya [8] 6 7 2 6 6 M. Basic / D. Lajovic M. Basic / D. Lajovic 7 6 6 3 4 Vincitore: N. Mektic A. Peya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-4 N. Mektic / A. Peya 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Basic / D. Lajovic 15-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 N. Mektic / A. Peya 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 M. Basic / D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 N. Mektic / A. Peya 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Basic / D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 N. Mektic / A. Peya 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 M. Basic / D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-0 → 2-1 N. Mektic / A. Peya 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 M. Basic / D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 N. Mektic / A. Peya 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 5-3 → 6-3 M. Basic / D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-2 → 5-3 N. Mektic / A. Peya 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-2 → 5-2 M. Basic / D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 N. Mektic / A. Peya 0-15 15-15 30-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Basic / D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 2-1 → 2-2 N. Mektic / A. Peya 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Basic / D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 N. Mektic / A. Peya 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 M. Basic / D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-5 → 2-6 N. Mektic / A. Peya 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 M. Basic / D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 1-4 → 1-5 N. Mektic / A. Peya 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-4 → 1-4 M. Basic / D. Lajovic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 df 0-3 → 0-4 N. Mektic / A. Peya 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 M. Basic / D. Lajovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 N. Mektic / A. Peya 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-2* 6*-3 ace 6-6 → 7-6 N. Mektic / A. Peya 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 M. Basic / D. Lajovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 N. Mektic / A. Peya 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Basic / D. Lajovic 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-4 → 4-5 N. Mektic / A. Peya 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 M. Basic / D. Lajovic 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-3 → 4-3 N. Mektic / A. Peya 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Basic / D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 N. Mektic / A. Peya 15-0 40-0 30-0 1-2 → 2-2 M. Basic / D. Lajovic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 40-30 1-1 → 1-2 N. Mektic / A. Peya 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Basic / D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 6-6 → 6-7 M. Basic / D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 N. Mektic / A. Peya 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 M. Basic / D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 N. Mektic / A. Peya 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Basic / D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 N. Mektic / A. Peya 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Basic / D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 N. Mektic / A. Peya 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Basic / D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-1 → 2-2 N. Mektic / A. Peya 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 M. Basic / D. Lajovic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 1-0 → 1-1 N. Mektic / A. Peya 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 16 – Ore: 12:30am

A. Sancic / A. Vasilevski vs R. Haase / R. Lindstedt



Slam Wimbledon A. Sancic / A. Vasilevski A. Sancic / A. Vasilevski 6 1 6 R. Haase / R. Lindstedt R. Haase / R. Lindstedt 7 6 7 Vincitore: R. Haase R. Lindstedt Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 ace 2*-6 3-6* ace 6-6 → 6-7 R. Haase / R. Lindstedt 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 A. Sancic / A. Vasilevski 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 R. Haase / R. Lindstedt 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 5-5 A. Sancic / A. Vasilevski 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 R. Haase / R. Lindstedt 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Sancic / A. Vasilevski 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-3 → 4-3 R. Haase / R. Lindstedt 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Sancic / A. Vasilevski 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 R. Haase / R. Lindstedt 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 A. Sancic / A. Vasilevski 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Haase / R. Lindstedt 15-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. Sancic / A. Vasilevski 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Haase / R. Lindstedt 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 A. Sancic / A. Vasilevski 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 R. Haase / R. Lindstedt 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 1-3 → 1-4 A. Sancic / A. Vasilevski 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 R. Haase / R. Lindstedt 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 40-30 0-2 → 0-3 A. Sancic / A. Vasilevski 0-15 df 0-30 df 0-40 df 0-1 → 0-2 R. Haase / R. Lindstedt 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 0*-3 ace 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 R. Haase / R. Lindstedt 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 6-5 → 6-6 A. Sancic / A. Vasilevski 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 R. Haase / R. Lindstedt 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-4 → 5-5 A. Sancic / A. Vasilevski 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 R. Haase / R. Lindstedt 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Sancic / A. Vasilevski 15-0 30-0 ace 40-0 30-0 ace ace 40-0 ace 3-3 → 4-3 R. Haase / R. Lindstedt 15-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Sancic / A. Vasilevski 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 R. Haase / R. Lindstedt 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-2 → 2-2 A. Sancic / A. Vasilevski 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 R. Haase / R. Lindstedt 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Sancic / A. Vasilevski 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

G. Dabrowski / Y. Xu vs S. Aoyama / J. Brady



Slam Wimbledon G. Dabrowski / Y. Xu [6] G. Dabrowski / Y. Xu [6] 6 4 6 S. Aoyama / J. Brady S. Aoyama / J. Brady 1 6 3 Vincitore: G. Dabrowski Y. Xu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 G. Dabrowski / Y. Xu 15-0 30-0 ace 30-15 40-30 5-3 → 6-3 S. Aoyama / J. Brady 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 G. Dabrowski / Y. Xu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 S. Aoyama / J. Brady 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 G. Dabrowski / Y. Xu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Aoyama / J. Brady 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 G. Dabrowski / Y. Xu 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Aoyama / J. Brady 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Dabrowski / Y. Xu 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Aoyama / J. Brady 15-0 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 G. Dabrowski / Y. Xu 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 S. Aoyama / J. Brady 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 G. Dabrowski / Y. Xu 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-4 → 3-4 S. Aoyama / J. Brady 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 G. Dabrowski / Y. Xu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-2 → 2-3 S. Aoyama / J. Brady 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 G. Dabrowski / Y. Xu 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Aoyama / J. Brady 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Dabrowski / Y. Xu 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 S. Aoyama / J. Brady 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 G. Dabrowski / Y. Xu 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 S. Aoyama / J. Brady 0-15 df 0-30 0-40 3-1 → 4-1 G. Dabrowski / Y. Xu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 S. Aoyama / J. Brady 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 G. Dabrowski / Y. Xu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Aoyama / J. Brady 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

A. Rosolska / A. Spears vs L. Chan / S. Peng



Slam Wimbledon A. Rosolska / A. Spears A. Rosolska / A. Spears 6 6 L. Chan / S. Peng [5] L. Chan / S. Peng [5] 4 4 Vincitore: A. Rosolska A. Spears Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Rosolska / A. Spears 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 5-4 → 6-4 L. Chan / S. Peng 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 ace 5-3 → 5-4 A. Rosolska / A. Spears 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 L. Chan / S. Peng 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 A. Rosolska / A. Spears 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 2-3 → 3-3 L. Chan / S. Peng 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 2-2 → 2-3 A. Rosolska / A. Spears 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 2-1 → 2-2 L. Chan / S. Peng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 A. Rosolska / A. Spears 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 L. Chan / S. Peng 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Rosolska / A. Spears 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 L. Chan / S. Peng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 A. Rosolska / A. Spears 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 L. Chan / S. Peng 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Rosolska / A. Spears 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 L. Chan / S. Peng 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 A. Rosolska / A. Spears 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 L. Chan / S. Peng 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 A. Rosolska / A. Spears 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 L. Chan / S. Peng 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

H. Nys / S. Aoyama vs M. Daniell / N. Kichenok



Slam Wimbledon H. Nys / S. Aoyama H. Nys / S. Aoyama 5 7 6 M. Daniell / N. Kichenok M. Daniell / N. Kichenok 7 6 8 Vincitore: M. Daniell N. Kichenok Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-8 M. Daniell / N. Kichenok 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-7 → 6-8 H. Nys / S. Aoyama 15-0 15-15 15-30 15-40 df 6-6 → 6-7 M. Daniell / N. Kichenok 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 H. Nys / S. Aoyama 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 M. Daniell / N. Kichenok 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 5-4 → 5-5 H. Nys / S. Aoyama 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 4-4 → 5-4 M. Daniell / N. Kichenok 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 H. Nys / S. Aoyama 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Daniell / N. Kichenok 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 H. Nys / S. Aoyama 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-2 → 3-2 M. Daniell / N. Kichenok 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 H. Nys / S. Aoyama 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 M. Daniell / N. Kichenok 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 H. Nys / S. Aoyama 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 df 2*-0 1*-0 df 2*-0 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 ace 6*-4 6-6 → 7-6 H. Nys / S. Aoyama 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 M. Daniell / N. Kichenok 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 H. Nys / S. Aoyama 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Daniell / N. Kichenok 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 4-5 H. Nys / S. Aoyama 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 M. Daniell / N. Kichenok 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-3 → 3-4 H. Nys / S. Aoyama 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Daniell / N. Kichenok 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-2 → 2-3 H. Nys / S. Aoyama 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 M. Daniell / N. Kichenok 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 H. Nys / S. Aoyama 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 M. Daniell / N. Kichenok 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 H. Nys / S. Aoyama 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df 40-A 5-6 → 5-7 M. Daniell / N. Kichenok 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 5-5 → 5-6 H. Nys / S. Aoyama 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 M. Daniell / N. Kichenok 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 H. Nys / S. Aoyama 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 M. Daniell / N. Kichenok 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 H. Nys / S. Aoyama 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 3-3 M. Daniell / N. Kichenok 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 H. Nys / S. Aoyama 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Daniell / N. Kichenok 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 1-2 H. Nys / S. Aoyama 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Daniell / N. Kichenok 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

M. Matkowski / M. Buzarnescu vs D. Sharan / A. Rosolska



Il match deve ancora iniziare

Court 17 – Ore: 2:00pm

J. Erlich / M. Matkowski vs L. Kubot / M. Melo



Slam Wimbledon J. Erlich / M. Matkowski J. Erlich / M. Matkowski 6 6 7 7 L. Kubot / M. Melo [2] L. Kubot / M. Melo [2] 7 4 6 6 Vincitore: J. Erlich M. Matkowski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* ace 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* ace df 6-6 → 7-6 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 J. Erlich / M. Matkowski 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 L. Kubot / M. Melo 15-0 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 5-4 → 5-5 J. Erlich / M. Matkowski 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 4-4 → 5-4 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 J. Erlich / M. Matkowski 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 3-2 → 3-3 J. Erlich / M. Matkowski 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 L. Kubot / M. Melo 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace df A-40 40-40 ace df A-40 ace 2-1 → 2-2 J. Erlich / M. Matkowski 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Kubot / M. Melo 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Erlich / M. Matkowski 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 J. Erlich / M. Matkowski 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-5 → 5-6 J. Erlich / M. Matkowski 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 L. Kubot / M. Melo 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Erlich / M. Matkowski 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 L. Kubot / M. Melo 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Erlich / M. Matkowski 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Kubot / M. Melo 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Erlich / M. Matkowski 0-15 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Erlich / M. Matkowski 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Erlich / M. Matkowski 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 5-4 → 6-4 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 40-40 ace 40-A df 4-4 → 5-4 J. Erlich / M. Matkowski 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 J. Erlich / M. Matkowski 0-15 15-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Erlich / M. Matkowski 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Erlich / M. Matkowski 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 L. Kubot / M. Melo 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* ace 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 L. Kubot / M. Melo 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 6-5 → 6-6 J. Erlich / M. Matkowski 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 L. Kubot / M. Melo 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Erlich / M. Matkowski 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 J. Erlich / M. Matkowski 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 L. Kubot / M. Melo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Erlich / M. Matkowski 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 L. Kubot / M. Melo 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 2-1 → 2-2 J. Erlich / M. Matkowski 15-0 15-15 30-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Erlich / M. Matkowski 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

E. Mertens / D. Schuurs vs E. Makarova / V. Zvonareva



Slam Wimbledon E. Mertens / D. Schuurs [8] E. Mertens / D. Schuurs [8] 6 6 E. Makarova / V. Zvonareva E. Makarova / V. Zvonareva 4 4 Vincitore: E. Mertens D. Schuurs Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 E. Mertens / D. Schuurs 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 E. Makarova / V. Zvonareva 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 E. Mertens / D. Schuurs 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 E. Makarova / V. Zvonareva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 E. Mertens / D. Schuurs 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 E. Makarova / V. Zvonareva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 E. Mertens / D. Schuurs 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 E. Makarova / V. Zvonareva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 E. Mertens / D. Schuurs 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 0-15 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 E. Makarova / V. Zvonareva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 E. Mertens / D. Schuurs 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 E. Makarova / V. Zvonareva 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 E. Mertens / D. Schuurs 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 3-4 → 4-4 E. Makarova / V. Zvonareva 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 E. Mertens / D. Schuurs 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 E. Makarova / V. Zvonareva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 E. Mertens / D. Schuurs 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 E. Makarova / V. Zvonareva 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 E. Mertens / D. Schuurs 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 E. Makarova / V. Zvonareva 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

R. Haase / K. Flipkens vs F. Skugor / V. King



Slam Wimbledon R. Haase / K. Flipkens R. Haase / K. Flipkens 6 7 F. Skugor / V. King F. Skugor / V. King 4 6 Vincitore: R. Haase K. Flipkens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 ace 6-6 → 7-6 R. Haase / K. Flipkens 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 F. Skugor / V. King 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 R. Haase / K. Flipkens 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 F. Skugor / V. King 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 R. Haase / K. Flipkens 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 F. Skugor / V. King 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 R. Haase / K. Flipkens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 F. Skugor / V. King 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 R. Haase / K. Flipkens 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Skugor / V. King 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 R. Haase / K. Flipkens 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 F. Skugor / V. King 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Haase / K. Flipkens 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 5-4 → 6-4 F. Skugor / V. King 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 R. Haase / K. Flipkens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 F. Skugor / V. King 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 4-2 → 4-3 R. Haase / K. Flipkens 30-0 40-0 3-2 → 4-2 F. Skugor / V. King 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 R. Haase / K. Flipkens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 F. Skugor / V. King 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 R. Haase / K. Flipkens 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 F. Skugor / V. King 0-15 df 0-30 0-40 0-0 → 1-0

S. Gonzalez / R. Atawo vs N. Mahut / E. Svitolina



Slam Wimbledon S. Gonzalez / R. Atawo S. Gonzalez / R. Atawo 0 5 N. Mahut / E. Svitolina • N. Mahut / E. Svitolina 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 N. Mahut / E. Svitolina 5-4 S. Gonzalez / R. Atawo 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-4 → 5-4 N. Mahut / E. Svitolina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 S. Gonzalez / R. Atawo 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 N. Mahut / E. Svitolina 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 S. Gonzalez / R. Atawo 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-2 → 3-2 N. Mahut / E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Gonzalez / R. Atawo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 N. Mahut / E. Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Gonzalez / R. Atawo 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0

To be Arranged 1 – Ore:

J. Sock / S. Stephens vs D. Inglot / S. Stosur



Slam Wimbledon J. Sock / S. Stephens J. Sock / S. Stephens 6 6 D. Inglot / S. Stosur D. Inglot / S. Stosur 2 3 Vincitore: J. Sock S. Stephens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Inglot / S. Stosur 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 5-3 → 6-3 J. Sock / S. Stephens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 df 4-3 → 5-3 D. Inglot / S. Stosur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 J. Sock / S. Stephens 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 D. Inglot / S. Stosur 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 J. Sock / S. Stephens 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 D. Inglot / S. Stosur 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 J. Sock / S. Stephens 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 D. Inglot / S. Stosur 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Sock / S. Stephens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 D. Inglot / S. Stosur 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 J. Sock / S. Stephens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 D. Inglot / S. Stosur 0-15 df 0-30 0-40 3-1 → 4-1 J. Sock / S. Stephens 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 3-1 D. Inglot / S. Stosur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-0 → 2-1 J. Sock / S. Stephens 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 1-0 → 2-0 D. Inglot / S. Stosur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

R. Lindstedt / Z. Yang vs J. Clarke / H. Dart



Slam Wimbledon R. Lindstedt / Z. Yang • R. Lindstedt / Z. Yang 40 6 1 J. Clarke / H. Dart J. Clarke / H. Dart 15 4 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 R. Lindstedt / Z. Yang 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 J. Clarke / H. Dart 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 1-3 → 1-4 R. Lindstedt / Z. Yang 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 J. Clarke / H. Dart 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 R. Lindstedt / Z. Yang 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 J. Clarke / H. Dart 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Lindstedt / Z. Yang 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 J. Clarke / H. Dart 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 30-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 R. Lindstedt / Z. Yang 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 J. Clarke / H. Dart 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 R. Lindstedt / Z. Yang 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 J. Clarke / H. Dart 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 R. Lindstedt / Z. Yang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 J. Clarke / H. Dart 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 R. Lindstedt / Z. Yang 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 J. Clarke / H. Dart 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

W. Koolhof / E. Mertens vs J. Murray / V. Azarenka



Il match deve ancora iniziare