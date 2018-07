Wimbledon: Le parole di Fabio Fognini e Simone Bolelli dopo il derby

Bolelli : “Fabio si muove bene e risponde ancora meglio. Può giocare anche sui sassi.

Probabilmente l’erba non è la superficie che più ama, ma anche sui prati ha tutte le qualità per essere protagonista”.

Fognini : “Lo ringrazio e so che le sue sono parole sincere, non dettate dalla grande amicizia che c’è tra noi oggi sono partito un po’ lento, Simone è andato avanti 3-1, poi ho preso il controllo del match.

Ci conosciamo benissimo, un derby comporta sempre implicazioni psicologiche, non è facile affrontare un connazionale, tanto più se è pure un amico. Io ho sfruttato i suoi punti deboli: a lui piace l’uno due e io invece ho cercato sempre di farlo scambiare tanto.”