Challenger Braunschweig, Winnipeg, Båstad, Perugia e Winnetka: I tornei della prossima settimana

Braunschweig CH, Italy €127,000+H

Date: 7/9/2018 Original Cut Off: 145 Ranking Date: 6/18/2018

68 Jarry, Nicolas (CHI)

70 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)

71 Delbonis, Federico (ARG)

74 Carballes Baena, Roberto (ESP)

75 Cuevas, Pablo (URU)

82 Mayer, Florian (GER)

85 Basilashvili, Nikoloz (GEO)

86 Daniel, Taro (JPN)

87 Munar, Jaume (ESP)

88 Kukushkin, Mikhail (KAZ)

92 Albot, Radu (MDA)

102 Vesely, Jiri (CZE)

107 Zopp, Jurgen (EST)

110 Hanfmann, Yannick (GER)

111 Klizan, Martin (SVK)

113 Dellien, Hugo (BOL)

127 Zeballos, Horacio (ARG)

134 Maden, Yannick (GER)

137 Dutra Silva, Rogerio (BRA)

139 Vatutin, Alexey (RUS)

141 Travaglia, Stefano

145 Ofner, Sebastian (AUT)

Winnetka CH, USA $75,000

Date: 7/9/2018 Original Cut Off: 330 Ranking Date: 6/18/2018

83 Baghdatis, Marcos (CYP)

121 Smyczek, Tim (USA)

123 Fratangelo, Bjorn (USA)

125 Ramanathan, Ramkumar (IND)

128 Sela, Dudi (ISR)

135 Young, Donald (USA)

153 Jung, Jason (TPE)

158 Opelka, Reilly (USA)

159 Bachinger, Matthias (GER)

163 Klahn, Bradley (USA)

165 King, Kevin (USA)

166 Safwat, Mohamed (EGY)

168 Broady, Liam (GBR)

169 King, Darian (BAR)

170 Robert, Stephane (FRA)

173 Garin, Christian (CHI)

183 Eubanks, Christopher (USA)

188 Paul, Tommy (USA)

197 King, Evan (USA)

201 Escobedo, Ernesto (USA)

225 Krueger, Mitchell (USA)

306 Sarkissian, Alexander (USA)

310 Aragone, JC (USA)

330 Diez, Steven (CAN)

Winnipeg CH, Canada $75,000

Date: 7/9/2018 Original Cut Off: 322 Ranking Date: 6/18/2018

112 Polansky, Peter (CAN)

118 Granollers, Marcel (ESP)

133 Mmoh, Michael (USA)

162 Kubler, Jason (AUS)

167 Ito, Tatsuma (JPN)

180 Soeda, Go (J PN)

185 Peliwo, Filip (CAN)

203 Harrison, Christian (USA)

220 Schnur, Brayden (CAN)

234 Uchiyama, Yasutaka (JPN)

239 Koepfer, Dominik (GER)

246 Ilkel, Cem (TUR)

249 Napolitano, Stefano

258 Millot, Vincent (FRA)

263 Grigelis, Laurynas (LTU)

271 Watanuki, Yosuke (JPN)

273 Neuchrist, Maximilian (AUT)

276 Li, Zhe (CHN)

303 Uchida, Kaichi (JPN)

307 Miedler, Lucas (AUT)

312 Takahashi, Yusuke (JPN)

313 Mousley, Bradley (AUS)

314 Dancevic, Frank (CAN)

322 Menezes, Joao (BRA)

Bastad CH, Sweden €43,000+H

Date: 7/9/2018 Original Cut Off: 248 Ranking Date: 6/18/2018

104 Andreozzi, Guido (ARG)

106 Ymer, Elias (SWE)

126 Moutet, Corentin (FRA)

132 Hemery, Calvin (FRA)

136 Laaksonen, Henri (SUI)

138 Monteiro, Thiago (BRA)

151 Bolelli, Simone

164 Londero, Juan Ignacio (ARG)

172 Auger-Aliassime, Felix (CAN)

174 Berlocq, Carlos (ARG)

187 Giraldo, Santiago (COL)

207 Lestienne, Constant (FRA)

209 Otte, Oscar (GER)

212 Ignatik, Uladzimir (BLR)

215 Harris, Lloyd (RSA)

232 Oliveira, Goncalo (POR)

235 Kolar, Zdenek (CZE)

237 Nagal, Sumit (IND)

238 Gutierrez-Ferrol, Sergio (ESP)

241 Nedelko, Ivan (RUS)

243 Collarini, Andrea (ARG)

248 Martinez, Pedro (ESP)

Perugia CH, Italy €43,000+H

Date: 7/9/2018 Original Cut Off: 236 Ranking Date: 6/18/2018

108 Melzer, Gerald (AUT)

122 Halys, Quentin (FRA)

155 Kavcic, Blaz (SLO)

171 Donati, Matteo

184 Milojevic, Nikola (SRB)

186 Taberner, Carlos (ESP)

187 Lopez Perez, Enrique (ESP)

191 Caruso, Salvatore

192 Barrere, Gregoire (FRA)

195 De Schepper, Kenny (FRA)

196 Serdarusic, Nino (CRO)

198 Trungelliti, Marco (ARG)

200 Ojeda Lara, Ricardo (ESP)

202 Gimeno-Traver, Daniel (ESP)

204 Giannessi, Alessandro

206 Balazs, Atilla (HUN)

216 Quinzi, Gianluigi

218 Robredo, Tommy (ESP)

224 Sakharov, Gleb (FRA)

230 Rola, Blaz (SLO)

231 Galan, Daniel Elahi (COL)

236 Cid Subervi, Roberto (DOM)