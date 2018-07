Wimbledon2018 Day3: Federer senza problemi, Wozniacki fuori! Avanti le sorelle Williams

Terza giornata di competizione a Wimbledon e parte bassa del tabellone femminile che vede quasi tutti gli incontri in programma completarsi: Karolina Pliskova sfata il tabu secondo turno sull’erba londinese e supera in un match suggestivo la bielorussa Azarenka, con Vika che dimostra ancora una volta di essere lontana dalla sua miglior versione.

Vincono le sorelle Williams: Serena supera senza affanni la bulgara Tomova mentre Venus cede il primo set ma poi si converte in rullo compressore nei due set successivi contro la rumena Dulgheru. Per le sorelle statunitensi del tennis adesso rispettivamente la francese Mladenovic (vittoria facile sulla tedesca Maria) e l’olandese Bertens (2 set sulla Blinkova).

Fra le altre la Buzarnescu vince in 2 set sulla Swan e si regala la Pliskova al 3T, la Goerges supera in 3 la bielorussa Lapko, Wickamayer e Vekic hanno vita facile contro Petkovic e Peterson, Rodina sorprende Cirstea dopo una partenza orribile, Keys supera la thailandese Kumkhum mentre Safarova supera Aga Radwanska e Makarova regala la sorpresa di giornata battendo (tremando nel terzo set…) la danese Wozniacki, aprendo una parte interessante di tabellone. La numero 2 del mondo, nonostante la recente vittoria a Eastbourne, conferma il suo scarso feeling con l’erba inglese.

Resiste l’unica rappresentante del tennis femminile italiano: la Giorgi gioca un match altalenante e sempre all’inseguimento ma vince in due set contro l’americana Brengle. Per lei adesso la vincente di Jabeur – Siniakova ed eventualmente agli ottavi una fra Makarova e Safarova: con la marchigiana meglio non fare pronostici ma è certo che certe occasioni andrebbero colte se si vuole dare una luce diversa alla propria carriera.

Fra gli uomini viaggia spedito come un treno Roger Federer che supera comodamente in 3 set Lacko e risparmia energie preziose: chi potrà fermare lo svizzero nella sua corsa all’ennesimo Wimbledon?

Contro lo svizzero giocherà al 3T il tedesco Struff vincitore sul gigante Karlovic nella maratona di giornata, spuntandola per 13/11 al quinto dopo aver recuperato uno svantaggio di due set a zero. Mannarino supera in 3 parziali tirati Ryan Harrison e al terzo turno incrocerà la racchetta con il russo Medvedev, bravo a regolare senza troppi problemi lo spagnolo Garcia Lopez. Come crescono i NextGen russi: e pensare che Rublev è fermo ai box…

Querrey batte in 3 l’ucraino Stakhovsky e affronterà adesso il francese Monfils che la spunta in 4 contro un ottimo Paolo Lorenzi: la stagione dell’italiano comincia paradossalmente da Wimbledon? Le indicazioni odierne, dopo tanto faticare in questo 2018, sono più che buone…

Altra maratona di giornata è quella vinta dall’americano McDonald per 11/9 al quinto sul cileno Jarry, mentre Raonic impiega 3 tie break per battere l’australiano Millman, il moldavo Albot raggiunge un bel terzo turno superando in 5 lo sloveno – ex britannico Bedene e l’austriaco Novak regala la sorpresa al maschile di giornata battendo in 5 il francese Pouille: ancora una volta il transalpino sembra faticare dal punto di vista psicologico.

Fra gli incontri sospesi e che dovranno concludersi domani (fra gli altri Cilic, Isner e Tsitsipas) anche due frecce italiane: Andreas Seppi dovrà recuperare da uno svantaggio di 2 set a 1 contro l’aceman Kevin Anderson mentre Thomas Fabbiano dovrà mantenere la concentrazione alta e il fuoco agonistico che l’ha portato oggi sul punteggio di 2 set a zero contro lo svizzero Wawrinka. Per loro la pioggia sarà stata un bene o finirà per danneggiarli?

