Wimbledon: Matteo Berrettini “Sapevo che il match poteva girare su un paio di punti, cosa che su una superficie veloce come l’erba capita spesso”

Nel primo ero andato a servire per il set e nel secondo Sock ha alzato il livello, ma io gli sono stato dietro sempre, non ho mai mollato, non mi sono scoraggiato per la piega che aveva preso l’incontro. Sapevo che il match poteva girare su un paio di punti, cosa che su una superficie veloce come l’erba capita spesso. Dovevo restargli attaccato e l’ho fatto. Infatti ho centrato il break sia nel terzo che nel quarto parziale e l’ho portato al quinto.

Nel quinto set, mi sono accorto che aveva qualche problema fisico, forse crampi. mentre io non ero per nulla affaticato. Io ho cercato di restare concentrato solo su me stesso, su ciò che dovevo fare in campo”.

Sta accadendo tutto molto velocemente, lo scorso anno di questi tempi non avevo neppure la classifica per giocare le qualificazioni, ora sono entrato direttamente nel tabellone principale. Sto vivendo nuove esperienze. Vincere la prima partita a Wimbledon è una bella soddisfazione, di quelle che ti restano. Qui avevo un ricordo amaro: nel 2014, da junior, avevo perso 14-12 al terzo contro Rublev. Si giocava su un campo che ora non c’è più, l’ho cercato e al suo posto ho trovato un bar. Vuol dire che con il mio team sto lavorando bene e i risultati arrivano, sono frutto dell’impegno in allenamento”.