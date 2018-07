Wimbledon2018 Day2: Nadal e Djokovic sono l’anti Federer? Fuori Sharapova, Kvitova, Thiem e Goffin

Seconda giornata a Wimbledon ricca di colpi di scena fra teste di serie che escono mestamente e campioni che destano un’ottima impressione.

Fra gli uomini impressionano al loro esordio Nadal e Djokovic: lo spagnolo spazza via l’israeliano Sela mentre il serbo ha vita facile contro l’americano Sandgren. Sono loro le minacce più insidiose per Re Federer? Novak continua la sua risalita e Rafa risponde presente e zittisce chi parlava di preparazione nulla sul verde: basterà tutto ciò?

Dicono addio ai sogni di gloria londinese tante stelle della racchetta: Maria Sharapova cede alla connazionale Diatchenko mentre Petra Kvitova, data da molti come possibile vincitrice, crolla nel terzo contro la Sasnovich, per un’edizione di Wimbledon che perde immediatamente due fra le vincitrici passate e più attese dei Championships. La russa e la ceca vengono imitate dalla francese Garcia, superata in due set dalla svizzera Bencic, mentre superano le insidie del primo turno, fra le altre, la tedesca Kerber (2-0 alla Zvonareva), la Muguruza (2 set contro la Broady), la numero 1 mondiale Halep facile contro la giapponese Nara, ma anche Konta, Barty, Osaka, Kasatkina, Ostapenko e Mertens.

Fra gli uomini, saluta subito un irriconoscibile Goffin superato in 3 rapidi set dall’aussie Ebden e un Thiem costretto al ritiro quando era sotto di due set contro Baghdatis (più Carreno Busta nel prosieguo del match di ieri contro il moldavo Albot): due campioni che fanno già le valigie e aprono interessanti scenari di tabellone…per chi rimane.

Superano le insidie del primo turno Del Potro, Alexander Zverev, Nick Kyrgios, Schwartzman, Khachanov e Nishikori mentre in casa Italia chiudiamo la giornata con uno score positivo di 3 vittorie e 2 sconfitte: Bolelli supera facile Cuevas, Fognini parte male ma poi ingrana contro il nipponico Daniel (i due italiani si scontreranno ora al prossimo turno) mentre Berrettini ci regala l’impresa di giornata battendo in 5 set l’americano Sock, recuperando due set di svantaggio e resistendo alle provocazioni dello statunitense (esultare in italiano? Seriously???). Questo ragazzo ha stoffa da vendere e non molla mai.

Purtroppo perdiamo l’eroe parigino Cecchinato (ma contro il baby De Minaur a suo agio sui campi verdi era difficile) e Sonego, partito bene ma poi abbattuto dalle bordate di Taylor Fritz. Abbiamo portato 6 uomini e 1 donna al secondo turno di Wimbledon: il movimento tennistico italiano scalpita, anche a Londra.

Alessandro Orecchio