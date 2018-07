Futures Itf di Albinea, nelle terza giornata show dell’azzurro Ciurletti

Al Futures Itf di Albinea continua la corsa dell’italo-argentino Andres Gabriel Ciurletti che, dopo aver superato le qualificazioni, ha eliminato il più quotato Pierre Faivre, francese, numero 847 del ranking Atp, col punteggio di 7/5 6/3. Una partita, la loro, che ha offerto un buon livello tecnico e colpi spettacolari e dove la maggior precisione e regolarità di Ciurletti hanno fatto la differenza.

Le altre partite della giornata, la terza dell’Itf albinetano, sono filate via secondo pronostico. Nel singolare Simone Roncalli ha liquidato Alessandro Coppini con un doppio 6/1, mentre Mircea Alexandru Jecan, pur soffrendo un po’ nel secondo parziale, ha battuto l’azzurro Filippo Speziali per 6/0 6/4. Entrambi provenivano dalle qualificazioni. Così come Luca Tomasetto che ha estromesso dal torneo un altro qualificato, il giovane di belle speranze Marco Miceli.

Al via anche il tabellone del doppio che ha visto l’esordio del reggiano Andrea Guerrieri. L’alfiere del Ct Reggio, in coppia con Matteo Curci, ha battuto in un derby quasi tutto reggiano i portacolori del Circolo tennis Albinea Matteo Fortini e Luigi Moretti. In serata sono scesi in campo anche i semifinalisti del 2017, gli albinetani Federico Ottolini e Lorenzo Bocchi opposti ad Alessandro Coppini e Bastian Malla.

Atteso, nella giornata di domani, martedì 3 luglio, l’esordio nel singolare dei reggiani: alle 18.30 scenderà in campo Andrea Guerrieri che se la vedrà con Tommaso Roggero, mentre a seguire, verso le 20.30, sarà la volta di Lorenzo Bocchi che si troverà di fronte Jacopo Berrettini, vincitore del Camparini Gioielli. Sia Guerrieri che Bocchi tenteranno di ripetere i buoni risultati ottenuti di recente nel circuito Futures. Sempre domani giocherà il finalista dell’edizione 2017 del torneo, il modenese Filippo Leonardi che, alle 13, si scontrerà con Fabrizio Ornago, testa di serie numero 2 del tabellone.