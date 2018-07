Wimbledon: Ancora rimandato il rientro di Timea Bacsinszky

Timea Bacsinszky (WTA 312) non vede ancora la luce in fondo al tunnel e il problema al polpaccio destro non è ancora risolto. La tennista elvetica, dopo aver rinunciato al Roland Garros, ha dichiarato forfait anche per l’imminente torneo di Wimbledon.

A Londra la svizzera avrebbe dovuto incontrare la statunitense Alison Riske (58) al primo turno.