Challenger Recanati: Il tabellone principale. Wild card a Dalla Valle, Brancaccio, Miccini, Vavassori

Challenger Recanati (e43.000, cemento)

(1) Ramanathan, Ramkumar vs (PR) Brands, Daniel

(WC) Dalla Valle, Enrico vs Zapata Miralles, Bernabe

Arguello, Facundo vs (WC) Brancaccio, Raul

Zhang, Ze vs (7) Caruso, Salvatore

(3) Halys, Quentin vs (WC) Vavassori, Andrea

Petrovic, Danilo vs Quiroz, Roberto

Galan, Daniel Elahi vs Rosol, Lukas

Arnaboldi, Andrea vs (8) Moriya, Hiroki

(5) Menendez-Maceiras, Adrian vs (WC) Miccini, Giacomo

Qualifier vs Qualifier

Giustino, Lorenzo vs Qualifier

Hoang, Antoine vs (4) Bublik, Alexander

(6) Galovic, Viktor vs Qualifier

Cid Subervi, Roberto vs Guez, David

Martinez, Pedro vs Gerasimov, Egor

Marchenko, Illya vs (2) Ivashka, Ilya