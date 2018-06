Challenger Recanati: Risultati live del primo turno di qualificazioni

Challenger Recanati (e43.000, cemento) – 1 turno qualificazione

CENTRALE – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Jurij Rodionov vs Yecong He



CH Recanati Jurij Rodionov [3] Jurij Rodionov [3] 7 6 Yecong He Yecong He 6 3 Vincitore: J. RODIONOV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Rodionov 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Y. He 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 J. Rodionov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Y. He 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 J. Rodionov 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-2 → 3-2 Y. He 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 2-2 J. Rodionov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Y. He 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Rodionov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 ace 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 J. Rodionov 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-6 → 6-6 Y. He 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 J. Rodionov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Y. He 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Rodionov 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-4 → 4-4 Y. He 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Rodionov 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Y. He 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Rodionov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 Y. He 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Rodionov 15-0 30-0 0-1 → 1-1 Y. He 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. Gianluca Di Nicola vs Zihao Xia



CH Recanati Gianluca Di Nicola Gianluca Di Nicola 15 6 Zihao Xia • Zihao Xia 15 5 Ace - n.2 per Z. X Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Z. Xia 0-15 15-15 ace 6-5 G. Di Nicola 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Z. Xia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 G. Di Nicola 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Z. Xia 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 G. Di Nicola 15-0 40-0 3-3 → 4-3 Z. Xia 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 G. Di Nicola 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Z. Xia 15-0 40-0 ace 40-15 2-1 → 2-2 G. Di Nicola 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Z. Xia 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Di Nicola 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. Albano Olivetti vs Lorenzo Frigerio



Il match deve ancora iniziare

4. [2] Di Wu vs Andres Artunedo Martinavarro



Il match deve ancora iniziare

5. [4] Alejandro Gonzalez vs [WC] Vasko Mladenov



Il match deve ancora iniziare

6. [1] Aldin Setkic vs Volodoymyr Uzhylovskyi



Il match deve ancora iniziare

7. Jaimee Floyd Angele vs [6] Alessandro Bega



Il match deve ancora iniziare

8. Genaro Alberto Olivieri vs [WC] Samuele Ramazzotti



Il match deve ancora iniziare

GRANDSTAND – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Marcelo Tomas Barrios Vera vs [WC] Walter Trusendi



CH Recanati Marcelo Tomas Barrios Vera Marcelo Tomas Barrios Vera 6 6 Walter Trusendi Walter Trusendi 2 2 Vincitore: M. BARRIOS VERA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Tomas Barrios Vera 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 W. Trusendi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-1 → 5-2 M. Tomas Barrios Vera 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 W. Trusendi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 M. Tomas Barrios Vera 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-0 → 4-0 W. Trusendi 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 M. Tomas Barrios Vera 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 W. Trusendi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Tomas Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 W. Trusendi 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 M. Tomas Barrios Vera 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 4-2 W. Trusendi 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 M. Tomas Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 W. Trusendi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 M. Tomas Barrios Vera 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 W. Trusendi 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 0-0 → 1-0

2. Antoine Escoffier vs [5] Yannick Jankovits



CH Recanati Antoine Escoffier • Antoine Escoffier 30 4 Yannick Jankovits [5] Yannick Jankovits [5] 30 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Escoffier 0-15 0-30 15-30 30-30 4-3 Y. Jankovits 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 A. Escoffier 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-3 → 3-3 Y. Jankovits 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Escoffier 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Y. Jankovits 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Escoffier 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Y. Jankovits 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. Michel Vernier vs [8] Yannick Mertens



Il match deve ancora iniziare

4. Aslan Karatsev vs [WC] Gianluca Manco



Il match deve ancora iniziare

5. [WC] Michele Lorenzo Iftimie vs [WC] Francesco Ferrari



Il match deve ancora iniziare

6. Manuel Sanchez vs Matej Sabanov



Il match deve ancora iniziare

7. Marko Tepavac vs [7] Andrea Basso



Il match deve ancora iniziare

8. Zhizhen Zhang vs Nikola Cacic



Il match deve ancora iniziare