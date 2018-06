Giochi del Mediterraneo: Lucia Bronzetti sconfitta in semifinale

Si ferma in semifinale l’avventura di Lucia Bronzetti ai Giochi del Mediterraneo in corso di svolgimento a Tarragona. La giovane tennista azzurra è stata sconfitta dalla turca Basak Eraydin col punteggio di 6-3 7-5: Bronzetti scenderà comunque in campo domani per provare a conquistare la medaglia di bronzo contro la slovena Veronika Erjavec, battuta dalla francese Fiona Ferro.

SEMIFINALI FEMMINILI:

Fiona FERRO (FRA) b. Veronika ERJAVEC (SLO) 2-6 6-4 6-1

Basak ERAYDIN (TUR) b. Lucia BRONZETTI (ITA) 6-3 7-5

FINALE ORO:

Fiona FERRO (FRA) vs Basak ERAYDIN (TUR)

FINALE BRONZO:

Veronika ERJAVEC (SLO) vs Lucia BRONZETTI (ITA)