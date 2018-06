Wimbledon: Il Tabellone Principale maschile. Lorenzo Sonego lucky loser. Tutti contro il “RE”

Wimbledon – Tabellone Principale – Parte Alta

(1) R. Federer vs D. Lajovic

L. Lacko vs B. Bonzi

I. Karlovic vs M. Youzhny

J. Struff vs (32) L. Mayer

(22) A. Mannarino vs C. Garin

R. Harrison vs R. Carballes Baena

G. Garcia-Lopez vs G. Elias

D. Medvedev vs (16) B. Coric

(11) S. Querrey vs J. Thompson

S. Stakhovsky vs J. Sousa

L. Djere vs P. Lorenzi

G. Monfils vs (23) R. Gasquet

(25) P. Kohlschreiber vs E. Donskoy

G. Muller vs M. Mmoh

J-P. Smith vs A. Seppi

N. Gombos vs (8) K. Anderson

(3) M. Cilic vs Y. Nishioka

J. Kubler vs G. Pella

R. Berankis vs M. McDonald

N. Jarry vs (28) F. Krajinovic

(17) L. Pouille vs D. Kudla

P. Polansky vs D. Novak

J. Millman vs S. Travaglia

L. Broady vs (13) M. Raonic

(9) J. Isner vs Y. Maden

S. Johnson vs R. Bemelmans

A. Bedene vs C. Norrie

R. Albot vs (20) P. Carreno Busta

(31) S. Tsitsipas vs G. Barrere

M. Jaziri vs J. Donaldson

Y. Bhambri vs T. Fabbiano

S. Wawrinka vs (6) G. Dimitrov

Wimbledon – Tabellone Principale – Parte Bassa

(7) D. Thiem vs M. Baghdatis

D. Ferrer vs K. Khachanov

J. Benneteau vs M. Fucsovics

F. Tiafoe vs (30) F. Verdasco

(21) K. Edmund vs A. Bolt

Y. Sugita vs B. Klahn

G. Andreozzi vs H. Zeballos

T. Sandgren vs (12) N. Djokovic

(15) N. Kyrgios vs D. Istomin

M. Copil vs R. Haase

B. Tomic vs H. Hurkacz

C. Harrison vs (24) K. Nishikori

(27) D. Dzumhur vs M. Marterer

E. Gulbis vs J. Clarke

L. Sonego vs T. Fritz

J. Duckworth vs (4) A. Zverev

(5) J. Del Potro vs P. Gojowczyk

F. Lopez vs F. Delbonis

B. Paire vs A. Murray

J. Chardy vs (26) D. Shapovalov

(18) J. Sock vs M. Berrettini

G. Simon vs N. Basilashvili

A. Ramos-Vinolas vs S. Robert

M. Ebden vs (10) D. Goffin

(14) D. Schwartzman vs M. Basic

J. Vesely vs F. Mayer

P. Cuevas vs A. Dolgopolov

T. Daniel vs (19) F. Fognini

(29) M. Cecchinato vs A. De Minaur

P. Herbert vs M. Zverev

V. Pospisil vs M. Kukushkin

D. Sela vs (2) R. Nadal