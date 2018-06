A tu per tu con Lorenzo Bocchi: ” Sono un terraiolo, adoro Monfils e il mio sogno è giocare il Roland Garros”

“Questa settimana ho raggiunto il mio secondo quarto di finale in un Futures, il primo lo avevo giocato in Uganda a maggio. Questa volta, però, ha un sapore diverso, qui a Sassuolo ho passato le qualificazioni agevolmente esprimendo un ottimo tennis e ho battuto Giacalone (ex n°327 Atp nel 2015, ndr) al secondo turno in una vera e propria battaglia”. Visibilmente emozionato e soddisfatto, queste sono le prime parole del 20enne Lorenzo Bocchi, protagonista in settimana di un buon torneo in Emilia. “Giocavo vicino casa mia visto che sono di Casalmaggiore e gioco il campionato a squadre al Ct Albinea, che dista appena 25 minuti da Sassuolo ed è sempre speciale giocare vicino casa, conoscevo tante persone e devo ammettere di aver avuto buonissime sensazioni durante tutto il torneo”.

Ciao Lorenzo e benvenuto a livetennis.it. Il 2018 è l’anno dei primi risultati a livello professionistico. Cosa è cambiato rispetto al passato?

Fino ad ora il 2018 si sta rivelando una buona annata, sto esprimendo un ottimo tennis e sto trovando anche continuità di risultati passando spesso le qualificazioni dei Futures. In inverno ho lavorato molto sull’aspetto mentale e di concentrazione in campo e sono riuscito a trovare un equilibrio e un ordine che prima non avevo. Credo che questa sia il motivo dei miei miglioramenti.

Hai recentemente cambiato il tuo staff tecnico. Chi ti segue attualmente?

Da settembre 2017 mi alleno alla Tennis Training School di Foligno e i miei maestri sono Fabio Gorietti, Federico Torresi e Nicola Rambotti. Quando sono vicino a casa mi alleno al Ct Albinea con il maestro Cristian Fava.

Molti appassionati di tennis non ti hanno mai visto giocare. Descriviti come tennista.

Sono un terraiolo a cui piace molto scambiare durante il match, quando ho l’occasione preferisco spostarmi col dritto e comandare lo scambio cercando di variare pesantezza e traiettoria sulla palla, ma il mio colpo preferito è sicuramente il rovescio lungo linea.

Qual è la programmazione per i mesi estivi? Continuerai con i Futures italiani o andrai all’estero?

Giocherò sicuramente il Futures ad Albinea visto che è il torneo di casa, poi andrò a Casinalbo e probabilmente Gubbio. Successivamente avevo intenzione di andare all’estero, visto che mi piace molto viaggiare, ma credo comunque di rimanere in Europa, deciderò più avanti guardando le liste.

A Sassuolo è stata la settimana in cui è sbocciato il talento di Luca Nardi. Lo hai visto giocare? Che impressione ti ha fatto?

Sì, mi è capitato di vedere giocare Nardi e devo proprio dire che mi ha impressionato. Ottimo tempo sulla palla, atteggiamento perfetto e anche tanta personalità in campo. Sinceramente non sembra affatto di vedere giocare un quattordicenne, per me tutte queste attenzioni sono normali visti i risultati, starà a lui saper gestire la pressione e le aspettative.

A quale tennista ti ispiri come mentalità e modo di stare in campo?

Il mio tennista preferito è Monfils, gioca da paura, ma cerco di ispirarmi ad altri giocatori più simili al mio stile di gioco come Thiem, Lorenzi e Dutra Silva.

Qual è il tuo sogno nel cassetto?

Il mio sogno nel cassetto è quello di giocare sul Philippe Chatrier la finale del Roland Garros contro Rafael Nadal.

Sperando che il campione iberico possa giocare ancora a lungo, noi di livetennis.it ci auguriamo che il sogno possa diventare realtà, e, anche in caso di sconfitta in finale, saremmo comunque entusiasti di veder trionfare ancora una volta il re della terra rossa..

Antonio Galizia