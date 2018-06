Giochi del Mediterraneo, entry list femminile: al via Stefanini e Bronzetti

Oltre a Giovanni Fonio e Jacopo Berrettini nel torneo maschile, l’Italia potrà contare su due giocatrici anche nel singolare femminile ai Giochi del Mediterraneo che, per quanto concerne il tennis, prenderanno il via martedì 26 giugno a Tarragona.

Lucrezia Stefanini e Lucia Bronzetti proveranno a portare in alto i colori dell’Italia, ma non sarà facile viste le presenze di alcune giocatrici affermate a livello WTA, come ad esempio la francese Fiona Ferro, n.208 del ranking mondiale e favorita numero uno per la conquista del titolo.

ENTRY LIST FEMMINILE

ITALIA – STEFANINI Lucrezia, BRONZETTI Lucia

KOSOVO – UKËHAXHAJ Blearta

CIPRO – OMIROU Eliza, SIOPACHA Maria

TURCHIA – ERAYDIN Basak, AKSU Ayla, CENGIZ Berfu, OZ Ipek

TUNISIA – BECHRI Chiraz, BOUZGARROU Mouna

GRECIA – ANTONAKI Emmanouela, ARKADIANOU Anna

FRANCIA – FERRO Fiona, TAN Harmony

SPAGNA – BASSOLS I RIBERA Marina, GUERRERO ALVAREZ Eva

ALGERIA – BENAISSA Amira, BOUDJADI Yassamine, BOUDJADI Hanine

BOSNIA HERZEGOVINA – BERBEROVIC Nefisa, HERDZELAS Dea

PORTOGALLO – MURTA Ines, QUITERIO Lucia

SLOVENIA – ERJAVEC Veronika, PISLAK Manca

Lorenzo Carini