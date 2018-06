Roger Federer: il mito senza tempo

Difficile trovare aggettivi per celebrare un mito come Roger Federer: record dopo record, primato dopo primato, trofeo dopo trofeo, tutti gli amanti del bel tennis rendiamo il giusto merito alle imprese dello svizzero e la verità è…che non ci stanchiamo di farlo. Così, ciò che rappresenta un traguardo eccezionale per qualsiasi tennista, finisce per diventare…una “routine” rossocrociata. Eppure, anche se lo svizzero ci ha ben abituati, non dobbiamo dimenticare di esaltare i suoi successi, perché tutto ciò che fa è semplicemente incredibile.

Tornata nel circuito dopo la pausa dalla terra battuta e dalla sua sfiancante stagione, Federer ha calcato nuovamente l’erba dei suoi giardini tennistici, mettendo subito a segno una nuova vittoria sul verde di Stoccarda: si è presentato in un buon stato di forma, ha messo in fila un plotone di avversari importanti su questa superficie come Mischa Zverev, Kyrgios e Raonic in finale regalandosi il 98esimo (!!!) torneo ATP e un nuovo ritorno al vertice del ranking mondiale. Difficile chiedere di più a una carriera che è già da copertina eppure Re Roger ha le idee chiare: i 100 tornei da vincere sono un traguardo appetitoso e vicino, con il tutto che si potrebbe celebrare proprio nel giardino di casa per eccellenza, Wimbledon (prima Federer proverà a vincere ancora una volta Halle).

Prima di lasciarvi andare alle solite diatribe da forum, su chi sia il più grande di sempre, sulla rivalità con Nadal (forse più sentita fra i rispettivi tifosi…), su chi possa fregiarsi del titolo di GOAT, dovreste fermarvi e riflettere: siamo di fronte a un campione dal valore assoluto, uno dei migliori sportivi di tutti i tempi, capace di monopolizzare il mondo del tennis per più di 15 anni, catturando le attenzioni e gli applausi di tutti, rendendo la maggior parte degli avversari degli “sparring partner”, che da anni convivono con la frustrazione di non poter alzare al cielo le coppe più prestigiose.

Insieme a Rafa e Novak (senza dimenticare Wawrinka e Murray) Roger Federer ha scritto pagine di tennis stupendo e di gran classe e il bello è che siamo destinati ancora a poterlo apprezzare in diretta e non solo nei video del (recente) passato. I 100 sono lì: vuoi che Roger non ci provi?

Alessandro Orecchio