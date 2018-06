Challenger Milano: Paolo Maldini al via in doppio con wild card

Per il secondo anno consecutivo, Paolo Maldini sarà al via nel tabellone di doppio all’Aspria Tennis Cup. L’ex calciatore del Milan, classe 1968, ha vinto, assieme al coach Stefano Landonio (classificato 3.2), il torneo rodeo di doppio che metteva in palio una wild card per il main draw del Challenger di Milano 2018: in finale, Maldini/Landonio hanno sconfitto Bianchi/Ferrari col punteggio di 4-2 5-3.

Già nel 2017 Maldini e Landonio ebbero l’opportunità di giocare nel tabellone principale. In quell’occasione persero con un doppio 6-1 da Bednarek/Pel, risultati poi vincitori della manifestazione.

Oltre a far divertire i numerosi spettatori accorsi sul Campo Centrale dell’Harbour Club, Paolo Maldini e Stefano Landonio attirarono su di loro l’attenzione di numerosi media nazionali e internazionali: al termine del torneo, diversi Challenger italiani proposero una wild card alla coppia, che però rifiutò. In tribuna, oltre a numerosi giornalisti e addetti ai lavori, prese posto anche Clarence Seedorf, compagno di Maldini ai tempi dell’esperienza con la maglia rossonera.