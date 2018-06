Challenger Ilkley, Blois: Tabelloni principali. In Inghilterra Fabbiano e Travaglia ai nastri di partenza. In Francia pattuglia azzurra composta da Marcora, Giustino e Basso

Main Draw Challenger Ilkley | Erba | e127.000

(1) Thompson, Jordan vs Qualifier

(WC) Loffhagen, George vs Qualifier

King, Kevin vs Gombos, Norbert

Broady, Liam vs (8) Stakhovsky, Sergiy

(3) Fabbiano, Thomas vs (WC) Ward, Alexander

Bublik, Alexander vs (WC) Mchugh, Aidan

Jung, Jason vs Travaglia, Stefano

Arevalo, Marcelo vs (7) Mmoh, Michael

(5) Polansky, Peter vs Qualifier

Ito, Tatsuma vs Klahn, Bradley

Young, Donald vs Kubler, Jason

Qualifier vs (4/SE) Ivashka, Ilya

(6) Ramanathan, Ramkumar vs Ofner, Sebastian

King, Darian vs (WC) Draper, Jack

Menendez-Maceiras, Adrian vs Otte, Oscar

Moraing, Mats vs (2/Alt) Zopp, Jurgen

Main Draw Challenger Blois | Terra | e43.000

(1) Sousa, Pedro vs Qualifier

Qualifier vs De Schepper, Kenny

Gimeno-Traver, Daniel vs Qualifier

Basso, Andrea vs (5) Auger-Aliassime, Felix

(3) Laaksonen, Henri vs Benchetrit, Elliot

de Bakker, Thiemo vs Monteiro, Joao

Bonzi, Benjamin vs Janvier, Maxime

(WC) Angele, Jaimee Floyd vs (8) Garin, Christian

(6) Berlocq, Carlos vs Qualifier

Griekspoor, Scott vs Giustino, Lorenzo

Bourgue, Mathias vs Lestienne, Constant

Domingues, Joao vs (4) Londero, Juan Ignacio

(7/WC) Robert, Stephane vs Vilella Martinez, Mario

(SE) Marcora, Roberto vs (WC) Muller, Alexandre

(SE) Tatlot, Johan vs Cachin, Pedro

Ferreira Silva, Frederico vs (2/WC) Hemery , Calvin