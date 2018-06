ATP Queen’s: Tabellone principale. Cilic e Dimitrov sono le prime due teste di serie

ATP 250 Queen’s (e1.983.595, erba)

(1) Cilic, Marin vs Verdasco, Fernando

Shapovalov, Denis vs Muller, Gilles

Wawrinka, Stan vs (WC) Norrie, Cameron

(WC) Clarke, Jay vs (5) Querrey, Sam

(4) Goffin, David vs Lopez, Feliciano

Raonic, Milos vs Qualifier

Kyrgios, Nick vs Murray, Andy

Harrison, Ryan vs (7) Edmund, Kyle

(6) Sock, Jack vs Medvedev, Daniil

Qualifier vs (SE) Chardy, Jeremy

Donaldson, Jared vs Tiafoe, Frances

Mayer, Leonardo vs (3) Anderson, Kevin

(8) Berdych, Tomas vs Qualifier

Mannarino, Adrian vs (WC) Evans, Daniel

Qualifier vs (WC) Djokovic, Novak

Dzumhur, Damir vs (2) Dimitrov, Grigor