Andy Murray con il dubbio Queen’s

Andy Murray arriverà questo pomeriggio presso le strutture del The Queen’s Club.

Colui che è stato il numero uno al mondo nel 2016 si allenerà con il connazionale Cameron Norrie e dopo il riscaldamento deciderà se disputare il torneo o riposare un paio di settimane in più per arrivare maggiormente in forma a Wimbledon 2018, dove difende i quarti di finale dello scorso anno.