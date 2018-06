Challenger Caltanissetta: I risultati con il Live dettagliato del Day 5

Challenger Caltanissetta CH | Terra | e127.000 – Quarti di Finale

CENTRALE – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Attila Balazs vs [2] Pablo Cuevas



Il match deve ancora iniziare

2. Ernests Gulbis vs Alessandro Giannessi 2T



CH Caltanissetta Ernests Gulbis Ernests Gulbis 40 5 Alessandro Giannessi • Alessandro Giannessi 30 2 Palla set Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 E. Gulbis 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 A. Giannessi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 E. Gulbis 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 A. Giannessi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 E. Gulbis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 E. Gulbis 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

3. [WC] Alejandro Davidovich Fokina vs Jaume Munar



Il match deve ancora iniziare

4. Martin Cuevas / Pablo Cuevas vs [WC] Federico Gaio / Andrea Pellegrino



Il match deve ancora iniziare

5. Matteo Donati vs Ernests Gulbis OR Alessandro Giannessi (non prima ore: 19:30)



Il match deve ancora iniziare

CAMPO 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [3] Jiri Vesely vs Dennis Novak



Il match deve ancora iniziare

2. Blaz Rola / Jiri Vesely vs Sergio Galdos / Nathan Pasha (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare