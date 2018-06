ATP Halle e Queen’s: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

Settimana 18-24 Giugno 2018

HALLE (G) €1,983,595 /32 Q 16

LONDON (G) €1,983,595 /32 Q16

Halle, Germany ATP 500

Date: 6/18/2018 Original Cut Off: 55 Ranking Date: 5/7/2018

2 Federer, Roger (SUI)

3 Zverev, Alexander (GER)

7 Thiem, Dominic (AUT)

9 Isner, John (USA)

14 Bautista Agut, Roberto (ESP)

18 Pouille, Lucas (FRA)

20 Nishikori, Kei (JPN)

21 Chung, Hyeon (KOR)

28 Kohlschreiber, Philipp (GER)

29 Gasquet, Richard (FRA)

31 Rublev, Andrey (RUS)

35 Coric, Borna (CRO)

38 Khachanov, Karen (RUS)

40 Tsitsipas, Stefanos (GRE)

42 Ramos-Vinolas, Albert (ESP)

44 Haase, Robin (NED)

46 Sugita, Yuichi (JPN)

48 Sousa, Joao (POR)

49 Seppi, Andreas

50 Paire, Benoit (FRA)

52 Gojowczyk, Peter (GER)

54 Zverev, Mischa (GER)

55 Johnson, Steve (USA)

Alternates

57 Dolgopolov, Alexandr (UKR)

58 Sandgren, Tennys (USA)

61 Fucsovics, Marton (HUN)

62 Jaziri, Malek (TUN)

Jarry

Cecchinato

—-IN——–IN————

65 Struff, Jan-Lennard (GER)

Halle Q, Germany ATP 500

Date: 6/18/2018 Original Cut Off: 89 Ranking Date: 5/28/2018

45 Fucsovics, Marton (HUN)

54 Sandgren, Tennys (USA)

65 Simon, Gilles (FRA)

70 Marterer, Maximilian (GER)

71 Struff, Jan-Lennard (GER)

77 Basilashvili, Nikoloz (GEO)

78 Pella, Guido (ARG)

79 Donskoy, Evgeny (RUS)

80 Vesely, Jiri (CZE)

81 Basic, Mirza (BIH)

84 Baghdatis, Marcos (CYP)

88 Pospisil, Vasek (CAN)

89 Troicki, Viktor (SRB)

Alternates

92 Karlovic, Ivo (CRO)

96 Berrettini, Matteo

98 Youzhny, Mikhail (RUS)

99 Lacko, Lukas (SVK)

—-IN——–IN————

100 Istomin, Denis (UZB)

102 Berankis, Ricardas (LTU)

109 Fratangelo, Bjorn (USA)

110 Bemelmans, Ruben (BEL)

113 Kudla, Denis (USA)

118 Smyczek, Tim (USA)

London / Queen’s Club, UK ATP 500

Date: 6/18/2018 Original Cut Off: 43 Ranking Date: 5/7/2018

1 Nadal, Rafael (ESP)

4 Dimitrov, Grigor (BUL)

5 Cilic, Marin (CRO)

6 Del Potro, Juan Martin (ARG)

8 Anderson, Kevin (RSA)

10 Goffin, David (BEL)

13 Querrey, Sam (USA)

15 Sock, Jack (USA)

16 Schwartzman, Diego (ARG)

17 Berdych, Tomas (CZE)

22 Edmund, Kyle (GBR)

23 Kyrgios, Nick (AUS)

24 Raonic, Milos (CAN)

25 Wawrinka, Stan (SUI)

26 Krajinovic, Filip (SRB)

27 Mannarino, Adrian (FRA)

30 Lopez, Feliciano (ESP)

32 Dzumhur, Damir (BIH)

33 Muller, Gilles (LUX)

36 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA)

37 Verdasco, Fernando (ESP)

39 Murray, Andy (GBR)

43 Shapovalov, Denis (CAN)

Alternates

45 Mayer, Leonardo (ARG)

51 Medvedev, Daniil (RUS)

53 Donaldson, Jared (USA)

—-IN——–IN————

56 Tiafoe, Frances (USA)

56 Harrison, Ryan (USA)59 Millman, John (AUS)62 Benneteau, Julien (FRA)68 Fritz, Taylor (USA)73 Ebden, Matthew (AUS)83 Kukushkin, Mikhail (KAZ)86 Chardy, Jeremy (FRA)87 Herbert, Pierre-Hugues (FRA)93 Bhambri, Yuki (IND)94 Copil, Marius (ROU)97 Albot, Radu (MDA)

Alternates

98 Youzhny, Mikhail (RUS)

100 Istomin, Denis (UZB)

—-IN——–IN————

102 Berankis, Ricardas (LTU)

105 De Minaur, Alex (AUS)

107 McDonald, Mackenzie (USA)

109 Fratangelo, Bjorn (USA)

110 Bemelmans, Ruben (BEL)

113 Kudla, Denis (USA)

116 Mahut, Nicolas (FRA)

118 Smyczek, Tim (USA)