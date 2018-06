Itf Roma – Antico Tiro A Volo 2018 Tutto Pronto per la Decima Edizione. Oggi, Giovedi’ 14 Giugno Conferenza Stampa Di Presentazione alle Ore 19.00

Si scaldano i motori per la X edizione del Torneo Internazionale Femminile Antico Tiro a Volo. La kermesse aprirà i battenti domenica 1 luglio con i match di qualificazione, mentre il tabellone principale partirà martedì 3 luglio. Protagoniste, anche quest’anno, le migliori giocatrici italiane ed internazionali, pronte a darsi battaglia fino all’ultimo 15 con il sogno di iscrivere il proprio nome nel prestigioso albo d’oro della manifestazione. L’Itf Antico Tiro a Volo vanta un montepremi da 60 mila dollari e per la prima volta garantirà alle partecipanti anche l’ospitalità, ponendosi così tra i più importanti tornei del circuito riservato alle tenniste professioniste. Nella giornata di domani, giovedì 14 giugno, presso i locali del Circolo in Via Eugenio Vajna 21, si terrà alle ore 19.00 la conferenza stampa di presentazione.

Le protagoniste. Sui campi in terra battuta del Circolo Antico Tiro a Volo, nel cuore del quartiere Parioli di Roma, hanno trionfato nelle prime nove edizioni tenniste di alto livello: Tathiana Garbin, attuale capitano della squadra italiana di Fed Cup ed ex numero 22 della classifica mondiale, si impose nel 2008 sull’austriaca Yvonne Meusburger salvando cinque match point; la ventiseienne americana Christina McHale, già numero 24 del ranking Wta, trionfò nel 2011; la nazionale azzurra Martina Trevisan, reduce dall’ultimo turno di qualificazioni al Roland Garros, vinse nel 2015, mentre ad imporsi lo scorso anno anno fu l’ucraina Kateryna Kozlova, numero 65 dell’attuale ranking mondiale. Anche per la decima edizione sono attese alcune delle migliori giovani italiane. La vincitrice del Torneo otterrà ben 100 punti Wta, mentre la finalista ne guadagnerà 60.

Il fondamentale contributo degli sponsor. Anche in questa edizione sono tante le società e le aziende che hanno scelto di partecipare all’evento a partire da EcoFAST, main sponsor del Torneo. A questa vanno ad aggiungersi Jaguar Landrover, Swan Italia S.R.L., P.D.P., Promoscreen, Arredamenti Corridi, Pradis, Il Pesco, Progein S.R.L., Istituto Ganassini S.P.A., Farmacia Garbatella e Of Course Italia S.R.L.. Radio Radio Sport, in qualità di media partner, sarà presente sui campi e seguirà la manifestazione quotidianamente.

L’ultimo 5stopper, un viaggio nella carriera di Sergio Brio. La conferenza stampa di domani sarà l’occasione per presentare il libro “L’ultimo 5stopper” di Sergio Brio, pronto a raccontare i suoi 16 anni di calcio densi di critiche e consensi, vittorie e sconfitte.