Rafael Nadal non giocherà il Queen’s

Rafael Nadal ha annunciato il suo forfait al Queen’s in programma la prossima settimana.

Il campione spagnolo, dopo le dure fatiche nella stagione su terra rossa, ha deciso che non sarà al via nel torneo londinese per recuperare le energie in vista del torneo di Wimbledon.

“Queen’s è un grande evento, ho ricordi felici per il titolo vinto nel 2008 e volevo tornare quest’anno”, ha detto Nadal. “Ma è stata per me una stagione molto lunga su terra battuta con grandi risultati. Vorrei scusarmi con gli organizzatori del torneo e soprattutto con i fan che speravano di vedermi giocare, ma ho parlato con i miei medici e ho bisogno di ascoltare quello che il mio corpo mi sta dicendo in questo momento”.

“Siamo ovviamente delusi dal fatto che Rafa abbia deciso di non giocare quest’anno, ma gli auguriamo il meglio e spero di vederlo in campo in futuro in questo torneo”, ha dichiarato il direttore del torneo, Stephen Farrow.