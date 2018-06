Addio a Maria Bueno

È morta a causa di un tumore all’età di 78 anni in ospedale a San Paolo la leggenda del tennis brasiliano Maria Bueno. In carriera ha vinto 19 titoli del Grande Slam, di cui sette in singolare (tre Wimbledon e quattro US Open), ed è stata per quattro volte numero uno al mondo (1959, 1960, 1964 e 1966). Nel 1978 è entrata a far parte della hall of fame del tennis.