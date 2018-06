Gli italiani in campo nel circuito Junior (settimana dell’11 giugno)

Panoramica dei tennisti italiani impegnati a partire da lunedì nei tornei del circuito Juniores. Da tenere d’occhio i quattro azzurri e le due azzurre al via in un torneo G1 in Germania; sei italiani anche in un G2 polacco.

26th Internat. Nürnberger Versicherungs-ITF-Junior Tournament (Germania – G1 – Terra outdoor)

MD: Giulio Zeppieri, Giuseppe La Vela, Fabrizio Andaloro, Emiliano Maggioli

Miedzynarodowy Turniej Juniorów o Puchar Slaska (Polonia – G2 – Terra outdoor)

Q: Francesco Passaro, Pietro Marino

MD: Matteo Arnaldi

Sofiya Cup (Ucraina – G5 – Terra outdoor)

Q: Espedito Valerio

MD: Lorenzo Lorusso, Andrea Fiorentini

New Caledonia ITF Junior (Nuova Caledonia – G5 – Cemento outdoor)

Q: Fabricio Custode

Viva Club Trophy (Romania – G5 – Terra outdoor)

Q: Matteo Masala, Gianluca Croce, Boris Sarritzu

MD: Daniel Bagnolini

MD: Lisa Pigato, Federica Rossi

MD: Lisa Pigato, Federica Rossi

Q: Alice Amendola

MD: Martina Biagianti, Matilde Mariani

Q: Alice Amendola

MD: Martina Biagianti, Matilde Mariani

Viva Club Trophy (Romania – G5 – Terra outdoor)

MD: Anita Bertoloni