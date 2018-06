Il piccolo Arnaboldi cerca i primi punti a Bergamo

C’è anche Federico Arnaboldi, ex vincitore al Torneo dell’Avvenire, nelle qualificazioni del Trofeo Azimut di Bergamo. Al TC Città dei Mille si gioca la quarta edizione di un torneo che consolida la grande tradizione del club. In campo 19 giocatori dotati di classifica ATP. In palio otto posti nel main draw.

Nel giorno in cui è teminato il grande sogno di Marco Cecchinato al Roland Garros, si è svolto il primo atto ufficiale delTrofeo Azimut di Bergamo (15.000$, terra battuta), quarta edizione dell’ITF Futures organizzato dal Tennis Club Città dei Mille. A pochi mesi dall’ATP Challenger, di cui è stato la base operativa, il club bergamasco torna a ospitare un evento professionistico. Alla presenza del supervisor ITF Riccardo Ragazzini e della direttrice del torneo Silvana Carrara è stato sorteggiato il tabellone delle qualificazioni, decisamente competitivo:si daranno battaglia 32 giocatori, tra cui ben 19 dotati di classifica mondiale.Il tabellone è guidato dal tedesco Marvin Netuschil, numero 703 ATP. Sarà proprio Netuschil a giocare il match più atteso della prima giornata, poiché se la vedrà con il giovane (e promettente) Federico Arnaboldi, cugino di Andrea, che peraltro ha già giocato le qualificazioni al Trofeo Perrel Faip di febbraio.Giusto due anni fa, in questa settimana, Arnaboldi vinceva il prestigioso Torneo dell’Avvenire. Oggi ha ancora l’età per giocare i tornei junior, ma va a caccia dei primi punti ATP e spera di ottenerli proprio a Bergamo, città che ha già rappresentato molto per suo cugino. La realtà di un torneo Futures è in linea con il suo attuale livello e c’è curiosità per verificarne i progressi. Tra i giocatori più interessanti troviamo il toscano Jacopo Stefanini (fratello maggiore di Lucrezia, già protagonista al torneo femminile), accreditato della terza testa di serie. Da seguire anche Andres Gabriel Ciurletti (n.1411 ATP), giovane argentino naturalizzato dalla nostra federazione e che da qualche anno rappresenta l’Italia nelle competizioni internazionali.Nel complesso, un tabellone molto competitivo, con sette giocatori compresi tra i top-1000 ATP in attesa del sorteggio del main draw, dove troveranno spazio diversi giocatori già competitivi per il circuito Challenger. Forte di un nuovo title sponsor (Azimut, importante società milanese che si occupa di consulenza e gestione patrimoniale) l’evento bergamasco sancisce l’inizio della stagione estiva e conferma la bontà organizzativa di un club che punta a crescere anche sotto il profilo agonistico.Gli incontri scattano alle 9 del mattino, la finale è prevista sabato 16 giugno.