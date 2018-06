Roland Garros: I risultati con il Live dettagliato del Day 12. Rafael Nadal in semifinale. Halep vs Stephens è la finale femminile

Salvato ieri dalla pioggia, Rafael Nadal (ATP 1) ha ritrovato oggi – almeno a tratti – il suo gioco migliore, rispedendo al mittente le ambizioni di gloria dell’argentino Diego Sebastiàn Schwartzman (12), battuto 4-6 6-3 6-2 6-2. Prosegue dunque la rincorsa del maiorchino all’Undecima. Prossimo avversario il vincente di Cilic – Del Potro. Nell’altra semifinale del Roland Garros si affronteranno l’austriaco Dominic Thiem (7) e l’invitato a sorpresa al penultimo atto e cioè l’italiano Marco Cecchinato, numero 72 del ranking mondiale ma che da lunedì risalirà – e di molto – le classifiche.

È stato un incontro complicato. Diego è un amico e un gran lavoratore. Ha giocato un buon tennis. Oggi ho cercato di essere più aggressivo.

Simona Halep andrà ancora all’assalto del Roland Garros, per la terza volta in cinque anni, e questo grazie al successo sulla spagnola Garbiñe Muguruza (3) per 6-1 6-4. Sconfitta da Maria Sharapova nel 2014 e da Jelena Ostapenko nella scorsa edizione, la numero uno al mondo (confermatasi al vertice con questo successo) affronterà stavolta Sloane Stephens (10), vittoriosa con un doppio 6-4 nel derby a stelle e strisce contro Madison Keys (13).

L’entrata in materia è stata totalmente a favore della grintosissima rumena, che ha rubato immediatamente il servizio alla spagnola in entrata e con fiducia ha poi chiuso il primo set in maniera alquanto agevole. La spagnola ha cambiato atteggiamento nella seconda frazione e al terzo gioco ha piazzato il break che le ha dato il vantaggio, ma la Halep ha saputo rispondere, piazzando una serie di quattro game consecutivi e chiudendo così il match.

L’altra semifinale è stata un po’ più combattuta, anche se la vincitrice degli US Open 2017 (co un successo all’ultimo atto sempre contro la Keys) è subito passata in vantaggio in entrambe le frazioni senza mai farsi recuperare dalla connazionale.

Roland Garros Grand Slam | Terra | e36.500.000 – Quarti di Finale M. – Semifinali F.

Philippe-Chatrier Court – Ore 12

Rafael Nadal vs Diego Schwartzman



Simona Halep vs Garbiñe Muguruza



Madison Keys vs Sloane Stephens



Suzanne-Lenglen Court – Ore 12

Marin Cilic vs Juan Martin Del potro



Mate Pavic / Gabriela Dabrowski vs Ivan Dodig / Latisha Chan



Alexander Peya / Nikola Mektic vs Nicolas Mahut / Pierre-Hugues Herbert



Court 1 – Ore: 11:00

Arantxa Sanchez / Iva Majoli vs Nathalie Tauziat / Kim Clijsters



Amelie Mauresmo / Nathalie Dechy vs Sandrine Testud / Conchita Martinez



Henri Leconte / Michael Chang vs Younes El aynaoui / Sergi Bruguera



Mats Wilander / Mikael Pernfors vs Pat Cash / Arnaud Boetsch



Court 18 – Ore: –

Marat Safin / Yevgeny Kafelnikov vs Andrei Medvedev / Thomas Enqvist