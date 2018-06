Problemi al pettorale per Serena Williams: “Sono molto delusa, nei prossimi giorni capirò se potrò giocare a Wimbledon”

Sfortunatamente, ho iniziato ad avere problemi al pettorale e le cose sono peggiorate al punto che ora non riesco materialmente a servire.

Ed è difficile giocare in queste condizioni. Ho iniziato a sentire dolore già nel match contro Julia Goerges. Era un dolore decisamente forte ma non capivo cosa fosse. Nel doppio ieri ho provato diversi tipi di fasciatura, diversi tipi di supporti per vedere come sarebbe andata dopo la partita.

Ma non ci sono stati miglioramenti. Farò una risonanza per capire quando potrò riprendere a giocare. Ho provato anche a fare qualcosa di diverso dopo il doppio, volevo capire se sarei potuta scendere in campo.

Sono molto delusa, nei prossimi giorni capirò se potrò giocare a Wimbledon”.