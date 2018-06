Roland Garros: I risultati con il Live dettagliato del Day 9. Bene Rafael Nadal e Simona Halep. Fuori la Wozniacki

È riuscito nell’impresa di infliggere un break in entrata a Rafael Nadal (ATP 1), lo ha costretto al tie-break nella terza frazione, poi però il tedesco Maximilian Marterer (70) ha dovuto arrendersi al migliore tennista al mondo. Rafa si è dunque qualificato per i quarti di finale del Roland Garros, dove è a caccia dell’11esimo sigillo.

Due set vinti senza grandi sforzi, poi una terza frazione durante la quale il detentore del titolo si è ritrovato sotto per 1-3. Rimonta di Nadal che però Marterer ha poi costretto al tie-break. 6-3 6-2 7-6(7/4) i parziali di un match che ha fatto conoscere al pubblico parigino un giovane tennista 22enne al suo primo Roland Garros. Maximilian Marterer non ha superato l’ostacolo Nadal, ma a sprazzi ha mostrato un tennis davvero interessante. Prossimo avversario dello spagnolo, l’argentino Diego Schwartzman che ha battuto in 5 set il sudafricano Kevin Anderson per 1-6 2-6 7-5 7-6 (7/0) 6-2.

Quello che avrebbe dovuto essere il big match degli ottavi femminili del Roland Garros non avrà luogo. A pochi minuti dall’entrata in campo contro Maria Sharapova (30), Serena Williams (WTA 451) ha infatti alzato bandiera bianca a causa di un problema muscolare ai pettorali (risonanza di controllo prevista domani), facendo così sfumare la supersfida tra le due ex numero uno del mondo.

Nei quarti non ci sarà nemmeno il nome di Caroline Wozniacki (2). Vincitrice del suo primo Slam in Australia, la danese si è arresa 7-6 (7/5) 6-3 alla russa Daria Kasatkina (14). Promossa la rumena Simona Halep (1) con un chiaro 6-2 6-1 alla belga Elise Mertens (16), mentre la vinictrice dell’ultimo Wimbledon Garbine Muguruza (3) ha approfittato dell’abbandono dell’ucraina Lesia Tsurenko (39) dopo soli due game.

Roland Garros Grand Slam | Terra | e36.500.000 – 4° Turno

Philippe-Chatrier Court – Ore: 11:00

Simona Halep vs Elise Mertens



Daria Kasatkina vs Caroline Wozniacki



Rafael Nadal vs Maximilian Marterer



Serena Williams vs Maria Sharapova



Marin Cilic vs Fabio Fognini



Suzanne-Lenglen Court – Ore: 11:00

Diego Schwartzman vs Kevin Anderson



Angelique Kerber vs Caroline Garcia



John Isner vs Juan Martin Del potro



Garbiñe Muguruza vs Lesia Tsurenko



Court 1 – Ore: 11:00

Marc Lopez / Feliciano Lopez vs John Peers / Henri Kontinen



Kristina Mladenovic / Timea Babos vs Kveta Peschke / Nicole Melichar



Jack Sock / Steve Johnson vs Nicolas Mahut / Pierre-Hugues Herbert



Court 18 – Ore: 11:00

Mihaela Buzarnescu / Irina Bara vs Vania King / Jennifer Brady



Aliaksandra Sasnovich / Yingying Duan vs Barbora Strycova / Andrea Sestini hlavackova



Marcelo Demoliner / María José Martinez sanchez vs Santiago Gonzalez / Katarina Srebotnik



Alexander Peya / Nicole Melichar vs Ivan Dodig / Latisha Chan



Court 7 – Ore: 12:00

Makoto Ninomiya / Eri Hozumi vs Yifan Xu / Gabriela Dabrowski



Robert Farah / Anna-Lena Groenefeld vs Juan Sebastian Cabal / Abigail Spears



Mate Pavic / Gabriela Dabrowski vs Matwe Middelkoop / Demi Schuurs